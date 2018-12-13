影》好尷尬？詹皇罰球前喊「末節得分王」卻沒進

詹姆斯這下子真的尷尬了。(美聯社)

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中時電子報

「小皇帝」詹姆斯本季第4節場均8.6分，暫居聯盟末節得分最高球員，更幫湖人贏下不少關鍵球賽，但在先前湖人出戰熱火，卻出現相當尷尬場面，因為詹皇在罰球前突然大喊：「我可是第4節得分最多的人！」結果這個罰球竟然沒進。

從這段短暫的6秒影片，看不出詹姆斯為何要在自己罰球前夕，突然飆這些話出來，有可能是在針對身邊熱火球員吐槽垃圾話，也可能是想自我激勵罰球更準一點，可惜這一罰意外沒進，也讓詹皇徹底出糗，更引發超過12萬人觀看影片。

只是幾乎找不出任何弱點的詹姆斯，本季最大罩門還是罰球，他本季罰球命中率僅6成99，比起上季還低，更在12日這場湖人與熱火之戰，全場罰8中4，比起自己三分球投7中4的命中率還要低，可見詹皇本季罰球確實有點問題。

幸好此役仍由湖人108比105險勝熱火，詹姆斯賽後也跟好友韋德互換球衣留作紀念，這次相當尷尬的罰球場面，也就趕緊忘記就好了。

(中時電子報)

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