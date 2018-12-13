李進勇臨別贈言「要常常喜樂 不住的禱告 凡事謝恩」

2018年12月13日 10:59 中時 周麗蘭

無法握到手的，李進勇就站在門口喊「謝謝大家」、「繼續加油」、「珍重再見」（周麗蘭攝）

李進勇向所有員工致謝道別。（周麗蘭攝）

縣長李進勇任內最後一次主持主管會報。（周麗蘭攝）

雲林縣長李進勇13日主持任內最後一次主管會報後，前往縣府各局處致謝與道別，他給一級主管的臨別贈言是聖經的「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩」。

李進勇在主管會報上表達謝意，也致歉他很遺憾未能連任，他表示，這4年內大家盡心盡力，縣政的推動獲致很好的成效，向大家表達感謝。

他分享聖經的一段話「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩」，作為他的臨別贈言。

李進勇受訪表示，縣政的推動要一棒一棒繼續努力下去，例如綠能發展，尤其是台西綠能專區能夠帶動產業發展的契機是非常龐大的，他希望改變雲林縣的產業結構，提升雲林的競爭力，這樣的工作希望不要因為縣府首長異人而產生挫折與變化。

關於下一步，李進勇說，雲林還是他的故鄉，他曾經講過「故鄉永遠是遊子最後的棲地」，所以他不會離開雲林，正在積極籌備他的辦公室，希望能夠持續做一些對縣民的服務，對地方的發展能夠貢獻一些心力。

媒體詢問他會不會參選黨主席，他笑說「這個就想太多了」。

李進勇隨後前往各局處致謝與道別，無法握到手的，他就站在門口喊「謝謝大家」、「繼續加油」、「珍重再見」。

(中時 )