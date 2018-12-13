哪國看線上謎片時間最久？榜首令人吃驚

2018年12月13日 10:34 中時電子報 馮英志

號稱全球最大色情網站的PornHub最近公布「2018年回顧報告」，公布世界各國造訪該網站的時間與頻率排名數據。但令人驚訝的是，外界印象民風保守、又是天主教徒居多的菲律賓竟超過如美日等成人產業大國，停留時間排名第一，且女性造訪該網比例也排名第一。

Make sure to check out the most important internet read of 2018. https://t.co/CaUv19Ky15 pic.twitter.com/Hq5IloX0VS — Pornhub ARIA (@Pornhub) 2018年12月12日

根據《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）報導，PornHub最近公布「2018年回顧報告」中，發現今年就平均瀏覽時間而言，菲律賓人高居榜首，每次停留13分鐘50秒，較前一年增加22秒。

該報告指出，排名第2是南非，10分鐘57秒；隨後是美國，10分鐘37秒；日本在亞洲各國排名第二，以8分鐘44秒位居第18。若依造訪該網站的人數排名，前10名的國家依序為：美國、英國、印度、日本、加拿大、法國、德國、義大利、澳洲和菲律賓。

報告指出，今年度共有335億次造訪數，日平均造訪數為9200萬，這數字相當於加拿大、波蘭與澳洲的人口總合，全球網友的平均瀏覽時間為10分鐘13秒。該網站今年也創下303億次搜尋，也就是近每秒就有962次使用者在該網搜尋，而與美國總統川普傳出一夜風流的美國成人片女星「風暴女」（Stormy Daniels），為今年關鍵字搜尋榜首。

PornHub今年沒有提到台灣，但根據2017年的報告，來自台灣的瀏覽者排名全球第28位，每次上停留時間平均10分鐘35秒，女性網友占23%。

(中時電子報)