修法解決投票亂象 綁大選得脫鉤、一次性提出連署名冊

中選會代理主委陳朝建受訪。（姚志平攝）

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中選會代理主委陳朝建出席立法院內政委員會備詢。（姚志平攝）

九合一公投綁大選因為有10案公投，引發投票民眾大排長龍導致投票龜速惹民怨。中選會今提出《公投法》修法方向，包含「得」與大選脫鉤、公投主文不得超過30字、連署人名冊一次性提出、投票日不得宣傳公投等、排除剝奪人權的公投。至於現行公投成案後公告1個月就可舉行，中選會擬修正為成立後公告3個月起到6個月內，以利民眾瞭解及事前規劃。

立委趙正宇質詢時問何時會提出修法？是否下次大選前會處理？陳朝建答應半年內可提出。

立法院內政委員會今邀內政部、法務部報告地方立法機關議事透明化，並邀中選會進行專題報告，是否針對今年實施公投後，要修改《公投法》內容。中選會代理主委陳朝建則提出7項《公投法》修法重點。

陳朝建指出，考量籌辦公投實際作業時間，但現行公投法成案後公告1個月起至6個月就可舉行，建議修正為「3個月起至6個月內」舉行投票；為了節省人力，現行法規也規定，公投若遇全國性選舉，應同時舉行，但因為公投案過多，反而導致投開票作業延宕，建議將「應」改為「得」同時舉行。

這次公投案主文也被外界批評是文言文看不懂，陳朝建指出，為讓公投主文更簡潔、讓民眾投票時可快速辨識，擬修正為公投主文字數以30字為限。陳朝建備詢時進一步說，這次10案公投有8案公投都超過30字。

此外，由於今年公投也出現死人連署狀況，陳朝建也說，未來將增列提案人名冊應檢附身分證影本，避免公投制度因偽造而扭曲；連署人名冊於法定期間能否多次提出，實務上發生爭議，且戶政機關完成名冊查對基準日無從確定，將修法明定連署人名冊提出一次為限。

陳朝建也說，為維護投票日秩序，避免民眾受公投宣傳活動干擾，將比照《選罷法》增列投票日不得從事公投宣傳；公投通過後對政府施政、立法政策形成有一定拘束力，但公投仍不得違反《憲法》保障的基本人權，未來將增列排除限制或剝奪基本人權的公投案。

(中時 )

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