公民參與變政策！台南三社區參與式提案成果發表

2018年12月13日 11:13 中時 程炳璋

台南市環保局首辦的參與式預算提案計畫，是個小規模由下而上的公民參與制定政策模式，今年3個入選的社區都在北區，環保局13日在北區區公所發表，北區振興里、大覺里與大仁里分別用實體與影片呈現成果。

台南市環保局重視首辦的低碳社區參與式預算提案，13日上午在北區區公所禮堂以紀錄片方式，呈現這項計畫始末，從辦理說明會到議題審議與投票過程，展現里長對公民參與審議式預算的用心。

正覺里民聯手完成彩繪牆，里長吳銅吉表示，參與計畫最大的收穫就是凝聚社區情感，完工後不管老少來到公園，就會先到彩繪牆前看看自己的作品，無形間提升了大家對於社區的向心力。

大仁社區在法式滾球場設置太陽能照明，理事長閻文正表示，過去的社區滾球場只能在白天使用，到了晚上球場就是一片漆黑無法使用，成治安死角，社區提案裝置太陽能發電系統及LED路燈後，夜晚的公園有了燈光，黑暗死角變明亮，里民多了夜間休閒聊天的去處，給社區帶來正面收穫。

振興里民提案打造太陽能行動車，太陽能車完工後，里長童小芸找來國小學生們一起發揮創意，思考發電後的用途，同學們建議可當成太陽能跑步機、太陽能掃街車、太陽能音響等，落實學生環境教育。

環保局首辦「低碳社區公民參與式預算提案計畫」執行率達100％，非常難得。環保局局長林健三表示，透過公民針對地方的需求提出自己的想法，培養大家關心生活周遭的環境與城市，是由下而上形成政策的正面示範。

(中時 )