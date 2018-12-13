MLB》洋基對哈波沒興趣 吸血鬼經紀人：他們還在裝！

前國民外野手哈波是自由市場上的當紅球星。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

「強打少年」哈波（Bryce Harper）可能會是今年球員市場最受關注的焦點，今天（13日）經紀人波拉斯（Scott Boras）認為洋基並沒有放棄哈波，不但講說自己沒聽過先前洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的發言，也覺得洋基只是假裝不要哈波而已。

凱許曼先前已公開表示，雖然哈波是他們想要的左打巨砲，但球隊目前已有6位外野手，恐怕已無哈波的容身之處，且也沒有讓他改守一壘的打算，比起哈波，洋基更有可能追求另一位大咖球星游擊手馬恰多(Manny Machado)。

對於洋基放棄哈波的說法，哈波的經紀人波拉斯今天回應了，「我沒有聽說這件事，或許他們是對媒體說的，我不知道，我並不在場。」

不僅如此，波拉斯認為，洋基只是假裝對哈波沒興趣，「我們在談論的是球星級的選手，洋基很聰明，如果他們打算要做什麼事時，他會很認真地告訴你，他沒有要這麼做，而且還會裝作把注意力擺在其他地方。」

波拉斯還舉例說明：「當護士帶著體溫計走進病房，他們不會談論量體溫這件事，他們會談論病人的健康情況以及他們能否出院，而很顯然，病人其實還不能出院。」

不管這是不是煙霧彈，讓其他球隊認為口袋很深的洋基對哈波還有興趣，的確會帶給波拉斯好處，就像他所說的，或許凱許曼所說的，真的只是煙霧彈。波拉斯也表示，他們與國民一直維持良好的關係，若國民有意繼續商討合約，他絕對會洗耳恭聽。

(中時電子報)

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