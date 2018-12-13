孟晚舟、萬豪遭駭連環爆!CNN：陸美將擬計畫反制對方

孟晚舟案暫時落幕，萬豪酒店集團又爆出遭大陸國安部門指使的駭客入侵，竊走5億筆客戶資料，CNN指陸美雙方將進一步提出措施反制對方出招。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

華為財務長孟晚舟終於成功交保，不過美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士警告，陸方必定會有所報復；另外媒體揭露萬豪（Marriott）酒店集團疑遭大陸國安部駭客入侵，美方憂心陸間諜行動不斷深化、升級，將提出反制行動因應。

華為公主孟晚舟獲得交保，美國總統川普表示不排除以此案作為與大陸談判的籌碼，讓雙方角力戰升級。

華為公主案暫告段落，不過陸美衝突並未就此停歇，紐約時報（The New York Times）踢爆萬豪酒店集團遭駭客入侵，超過5億筆資料被盜走，背後主謀疑似為大陸國家安全部，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已證實此項消息。

陸美衝突一波未平一波又起，雙方貿易談判前景蒙上陰影，CNN 11、12日引述自熟悉談判進程的消息人士指出，「大陸國安部門一定會就孟晚舟被逮一事實施報復行動。」

至於陸方可能施展的報復手段有哪些？CNN認為大致可分為三個方向：第一，陸方可能以同樣方式拘禁美國或加拿大企業高階主管，最近加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在北京遭到拘留就是一例，不過北京方面稱康明凱被捕與孟晚舟案無關。

第二，可能點燃國族仇恨。事實上這樣的情況也已經發生，多家民企發布公告，要求員工抵制蘋果產品，更補貼員工購買華為商品。不過文章也擔心如果陸方任由民眾國族情緒燃燒，抵制蘋果的情形最終恐擴大為抵制所有美、加產品，曾為奇異（General Electric）等跨國企業擔任過法律顧問的律師江戶內藤（Edo Naito）警告：「在大陸設立據點的肯德基、通用汽車等企業最好做好心理準備。」

第三，陸官方可能對外國企業多加阻撓。專門協助美國企業在大陸紮根的國際資源發展顧問公司（International Resource Development）主席科肯德爾（Kimberly Kirkendall）表示，如果孟晚舟最終被引渡到美國受審，北京方面的應對措施恐進一步擴大到跨國企業的日常運作，包括延長簽證的審核時間、增加監管條件等等，「北京一定會很高興發現美國企業的違法情事。」

至於美方如何因應日益漸增的間諜及駭客攻擊？

美國聯邦調查局反情報部門助理局長普利斯塔（Bill Priestap）及美國司法部助理部長戴莫斯（John Demers）12日對參議院作證時表示，大陸對美的間諜行動已經從傳統「諜對諜」模式升級成在各行各業下手，包括利用公民、學生、學術教育機構進行間諜工作，政府單位、民營企業都是瞄準對象，終極目標很清楚，就是「掠奪、複製、替換」，普利斯塔直指，北京的間諜行動已成為美國國安的最大威脅。

針對非傳統間諜行動的反制機制，戴莫斯表示美方考慮另外成立類似美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）的機構，專門檢視外國人在美涉及敏感科技的投資案，並且賦予該組織駁回投資案的權利。

(中時電子報)

文章來源：US, China set to take action against each other as tensions rise

文章來源：How China could retaliate against US and Canadian companies over Huawei

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