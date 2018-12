孟晚舟、萬豪遭駭連環爆!CNN：陸美將擬計畫反制對方

2018年12月13日 10:48 中時電子報 吳映璠

華為財務長孟晚舟終於成功交保,不過美國有線電視新聞網(CNN)引述消息人士警告,陸方必定會有所報復;另外媒體揭露萬豪(Marriott)酒店集團疑遭大陸國安部駭客入侵,美方憂心陸間諜行動不斷深化、升級,將提出反制行動因應。

華為公主孟晚舟獲得交保,美國總統川普表示不排除以此案作為與大陸談判的籌碼,讓雙方角力戰升級。

華為公主案暫告段落,不過陸美衝突並未就此停歇,紐約時報(The New York Times)踢爆萬豪酒店集團遭駭客入侵,超過5億筆資料被盜走,背後主謀疑似為大陸國家安全部,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)已證實此項消息。

陸美衝突一波未平一波又起,雙方貿易談判前景蒙上陰影,CNN 11、12日引述自熟悉談判進程的消息人士指出,「大陸國安部門一定會就孟晚舟被逮一事實施報復行動。」

至於陸方可能施展的報復手段有哪些?CNN認為大致可分為三個方向:第一,陸方可能以同樣方式拘禁美國或加拿大企業高階主管,最近加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)在北京遭到拘留就是一例,不過北京方面稱康明凱被捕與孟晚舟案無關。

第二,可能點燃國族仇恨。事實上這樣的情況也已經發生,多家民企發布公告,要求員工抵制蘋果產品,更補貼員工購買華為商品。不過文章也擔心如果陸方任由民眾國族情緒燃燒,抵制蘋果的情形最終恐擴大為抵制所有美、加產品,曾為奇異(General Electric)等跨國企業擔任過法律顧問的律師江戶內藤(Edo Naito)警告:「在大陸設立據點的肯德基、通用汽車等企業最好做好心理準備。」

第三,陸官方可能對外國企業多加阻撓。專門協助美國企業在大陸紮根的國際資源發展顧問公司(International Resource Development)主席科肯德爾(Kimberly Kirkendall)表示,如果孟晚舟最終被引渡到美國受審,北京方面的應對措施恐進一步擴大到跨國企業的日常運作,包括延長簽證的審核時間、增加監管條件等等,「北京一定會很高興發現美國企業的違法情事。」

至於美方如何因應日益漸增的間諜及駭客攻擊?

美國聯邦調查局反情報部門助理局長普利斯塔(Bill Priestap)及美國司法部助理部長戴莫斯(John Demers)12日對參議院作證時表示,大陸對美的間諜行動已經從傳統「諜對諜」模式升級成在各行各業下手,包括利用公民、學生、學術教育機構進行間諜工作,政府單位、民營企業都是瞄準對象,終極目標很清楚,就是「掠奪、複製、替換」,普利斯塔直指,北京的間諜行動已成為美國國安的最大威脅。

針對非傳統間諜行動的反制機制,戴莫斯表示美方考慮另外成立類似美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)的機構,專門檢視外國人在美涉及敏感科技的投資案,並且賦予該組織駁回投資案的權利。

(中時電子報)