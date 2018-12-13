孟晚舟、萬豪遭駭連環爆!CNN：陸美將擬計畫反制對方

2018年12月13日 10:48 中時電子報 吳映璠

華為財務長孟晚舟終於成功交保，不過美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士警告，陸方必定會有所報復；另外媒體揭露萬豪（Marriott）酒店集團疑遭大陸國安部駭客入侵，美方憂心陸間諜行動不斷深化、升級，將提出反制行動因應。

華為公主孟晚舟獲得交保，美國總統川普表示不排除以此案作為與大陸談判的籌碼，讓雙方角力戰升級。

華為公主案暫告段落，不過陸美衝突並未就此停歇，紐約時報（The New York Times）踢爆萬豪酒店集團遭駭客入侵，超過5億筆資料被盜走，背後主謀疑似為大陸國家安全部，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已證實此項消息。

陸美衝突一波未平一波又起，雙方貿易談判前景蒙上陰影，CNN 11、12日引述自熟悉談判進程的消息人士指出，「大陸國安部門一定會就孟晚舟被逮一事實施報復行動。」

至於陸方可能施展的報復手段有哪些？CNN認為大致可分為三個方向：第一，陸方可能以同樣方式拘禁美國或加拿大企業高階主管，最近加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在北京遭到拘留就是一例，不過北京方面稱康明凱被捕與孟晚舟案無關。

第二，可能點燃國族仇恨。事實上這樣的情況也已經發生，多家民企發布公告，要求員工抵制蘋果產品，更補貼員工購買華為商品。不過文章也擔心如果陸方任由民眾國族情緒燃燒，抵制蘋果的情形最終恐擴大為抵制所有美、加產品，曾為奇異（General Electric）等跨國企業擔任過法律顧問的律師江戶內藤（Edo Naito）警告：「在大陸設立據點的肯德基、通用汽車等企業最好做好心理準備。」

第三，陸官方可能對外國企業多加阻撓。專門協助美國企業在大陸紮根的國際資源發展顧問公司（International Resource Development）主席科肯德爾（Kimberly Kirkendall）表示，如果孟晚舟最終被引渡到美國受審，北京方面的應對措施恐進一步擴大到跨國企業的日常運作，包括延長簽證的審核時間、增加監管條件等等，「北京一定會很高興發現美國企業的違法情事。」

至於美方如何因應日益漸增的間諜及駭客攻擊？

美國聯邦調查局反情報部門助理局長普利斯塔（Bill Priestap）及美國司法部助理部長戴莫斯（John Demers）12日對參議院作證時表示，大陸對美的間諜行動已經從傳統「諜對諜」模式升級成在各行各業下手，包括利用公民、學生、學術教育機構進行間諜工作，政府單位、民營企業都是瞄準對象，終極目標很清楚，就是「掠奪、複製、替換」，普利斯塔直指，北京的間諜行動已成為美國國安的最大威脅。

針對非傳統間諜行動的反制機制，戴莫斯表示美方考慮另外成立類似美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）的機構，專門檢視外國人在美涉及敏感科技的投資案，並且賦予該組織駁回投資案的權利。

(中時電子報)