參選總統不敢面對「全民調」 他提七問轟：丟盡國民黨的臉

2018年12月13日 10:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨狂勝三都 吳敦義角逐總統出局？

國民黨在九合一選舉大勝，2020年總統黨內初選開打，初選機制成為角力重點。國民黨立委林為洲和國民黨台北市議員當選人羅智強鼓吹黨內初選應採全民調，但據了解，「擁吳派」則醞釀，直接由中常會提名、審查，通過後交由全代會處理，以確保黨主席吳敦義成為候選人。對此，前立委孫大千表示一個連全民調都不敢面對的總統候選人，真的丟盡國民黨的臉！

九合一大選落幕後，緊接著2020總統大選即將起跑，林為洲和羅智強聯名投書，發表「黨務革新宣言」，其中主張總統提名初選應採「全民調」，並鼓勵中、新生代踴躍參與初選；此外，經黨正式提名的總統候選人，也應直接接任黨主席，並規畫立委提名。

對於兩人主張，國民黨中常委李哲華則有不同看法，他認為黨有黨的制度，黨主席由黨員直選產生、任期4年，而以過去經驗，前總統馬英九當時因特別費案辭職，補選上主席的是吳伯雄，「事實上是否主席及總統候選人要同一人，並不影響所謂選舉結果」；黨內民主都可以討論，但大家可將過去資料拿出來稍微討論分析一下，很多似是而非的言論，倒是大可不必。

對於總統大選，國民黨是否採全民調的議題，孫大千於臉書表示要國民黨中央回答的七個問題：

第一，國民黨現在的全體黨員之中，有多少比例是由萬年中常委和黨員大戶所號召掌握的人頭黨員所組成的呢？

第二，為什麼我們的縣市長黨內初選可以用「全民調」的方式來決定提名人選，而總統大選卻遲遲要用各種理由來塘塞迴避「全民調」呢？

第三，明明2020年的立委和總統大選是根本不會分開舉行的，為什麼黨中央始終要用這個藉口，來拖延總統初選和提名的時程呢？

第四，在藍綠基本盤已經大幅萎縮的情況之下，年輕中間選民將會決定選舉的成敗，此時此刻還在講什麼「排綠民調」，是否有任何意義呢？

第五，請問一下在此次縣市長初選提名的過程當中，到底哪一個縣市是因為採用了「全民調」而出了問題呢？

第六，如果黨中央始終主張，要兩組或三組以上的參選人參加初選，才可以透過協調來決定初選的方式，那麼不就是要逼我們一起共襄盛舉，放手一搏了嗎？

第七，一位準備代表國民黨參選2020年總統大選的政治領袖，居然不敢面對「全民調」的挑戰，這不是丟盡了國民黨的臉嗎？

(中時電子報)