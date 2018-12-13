國泰航空2019年4月香港直飛石川縣小松 擴充日本航線網絡

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國泰航空將於2019年春季啟動定期季節航班往來日本小松市，從此旅客更容易親臨石川縣，欣賞當地自然風光及文化寶藏。每週兩班往來小松市的航班，將於2019年4月3日至10月26日期間逢週三及週六出發，由設有商務客艙及經濟客艙的空中巴士A330-300運作。

小松市位於日本本州石川縣，為該地區的門戶機場。國泰航空於過去兩年的節假期間運作包機往返小松，是次啟動定期季節航班是積極開拓日本航線的最新進展。乘客可於12月12日起於國泰網站www.cathaypacific.com訂購往來小松的機票。

連同小松市，國泰航空及國泰港龍合共飛往八個日本城市的九個航點，包括即將於12月19日開航的德島。在夏季旅遊高峰期間，國泰及國泰港龍每週合共運作超過150個航班往來香港及日本，為乘客帶來無與倫比的便利。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「國泰擴展網絡的策略重點為專注開拓香港尚未有直航服務的城市，為顧客提供更多選擇，從而新增收益來源及鞏固香港的航空樞紐地位。眾所周知，日本深受香港和其他地區旅客的鍾愛，多姿多采的日本定能滿足不同旅客的喜好。」

石川縣縣廳金澤市保留了江戶時代的古建築，而毗鄰「金澤城」的「兼六園」是享負盛名的傳統日本庭園，兩者均是當地主要景點。此外，喜愛自然風光的旅客可暢遊能登半島，欣賞美麗的「白米千枚田」（梯田），亦可到石川縣南部的加賀市溫泉，享受泡湯之樂。

石川縣素有美食薈萃的美譽，各種類海鮮包括雪蟹、鮑魚、油甘魚、鮮蝦等，令人食指大動。加賀市則以釀造高質素的清酒而知名。

(工商 )

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