台中港三井Outlet開幕 建商送機票抽獎吸客

台中港三井Outlet Park開幕，激勵海線房市行情，加上1字頭親民房價，受首購客青睞。（盧金足攝）

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剛開幕的台中港三井Outlet Park，為海線帶來就業機會。（盧金足攝）
三井OUTLET PARK台中港的設立將可引爆連鎖反應吸引更多投資進入海線，促進地方繁榮。（盧金足攝）

剛開幕的台中港三井Outlet Park，為海線帶來就業機會，促使產業型態多元化，也吸引年輕人返鄉打拚、購屋定居，未來更有捷運藍線、清水國民運動中心等利多，生活休憩機能日趨建全，激勵房市行情，加上1字頭親民房價，相當受到首購客青睞。

遠雄建設於台中海線推出的遠雄之星造鎮系列產品，推出至今已熱銷千餘戶，為感謝客戶支持認同，將推出歲末年終感恩回饋抽獎活動，包括賞屋抽機票，發揮吸客效果。

南下插旗台中的遠雄建設，複製過去三峽、林口造鎮規模水準，於台中港特區推出遠雄之星造鎮系列產品，從首期至六期，熱銷將近1500戶，「遠雄之星6」為回饋客戶支持推出一系列抽獎活動。

建商表示，新客戶只要完成賞屋流程即可參加雙週抽東京雙人來回機票；在活動期間完成簽約流程者可獲日本橫濱港未來五天四夜雙人遊抽獎券；另外，已購客揪親友回娘家或是在活動期間加購者也可抽獎。

「遠雄之星6」鎖定自住、跨區首購客群，在海線1字頭首購海中，以低單、低總、高性性價比的產品脫穎而出。

此外，善用千坪大基地空間優勢，讓住戶以相同的公設比卻能享有更多項設施，以美式高機能為主軸規畫多元實用公設

，包含有海線唯一溫水泳池、三溫暖、中庭藝術地景、健身房、KTV影音視聽室等，近來隨著建設利多逐步兌現，買氣持續延燒。

(中時 )

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