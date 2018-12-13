NBA》厄文太神了！OT連取12分助綠軍險勝

厄文13日延長賽連拿12分，簡直靠一己之力擊敗巫師。(美聯社)

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中時電子報

延長賽的塞爾提克後衛厄文，直接宣告無人可擋！厄文13日拿下38分、7助攻與3籃板，包含延長賽連拿12分，隻手帶領塞爾提克130比125擊退地主巫師，驚險搶下7連勝，看到厄文如此神奇演出，連華盛頓球迷都替他吶喊「MVP」。

其實塞爾提克有機會在正規賽就贏了，畢爾卻在末節還剩11.3秒先罰進第1球，接著第2罰不進，隨即搶到進攻籃板放進追平兩分，儘管塞爾提克還有最後一擊機會，厄文在末節結束槍響同時的上籃沒進，比賽也因此進入延長加賽。

來到延長賽，場上頓時變成雙方頂尖控衛對決，厄文、沃爾兩人直接互飆火力，可是厄文明顯技高一籌，更在最後17.3秒投進超前三分球，然後最後2.4秒穩穩罰進穩住勝局的2分，完全不給巫師任何再次追上機會，厄文確實太神了。

塞爾提克此役並未擺出完整陣容應戰，因為海沃德、傑倫布朗及荷福德3大主力都因傷缺陣，幸好有了厄文延長賽大爆發，才有辦法延續連勝，馬可斯莫里斯也有27分、9籃板，史馬特18分、5籃板及3助攻，塔圖12分、12籃板。

另在這場比賽，塞爾提克全場25罰全中，創造隊史近28年以來首次罰球至少25次且全進的紀錄，塞爾提克場史單場罰球全進紀錄，是1990年4月13日出戰熱火的35罰全進。

(中時電子報)

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