17趟「用心接觸 用愛連結」特別班機 越捷祭出百萬張免費機票

2018年12月13日 11:10 工商 張佩芬

歡慶「用心接觸 用愛連結 Love Connection – Love is Real Touch」盛大活動，越捷航空即日起至12月14日下午1點至3點（台灣時間），於官網（www.vietjetair.com）祭出300萬張0元(不含稅費)起黃金限時促銷機票。

所有促銷機票皆適用於越捷航空國內及國際航班，飛行航線包括台北/台中/台南/高雄、日本東京/大阪、韓國首爾/釜山/大邱、香港、新加坡、泰國曼谷/普吉島/清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光及柬埔寨暹粒。國際航線促銷機票使用時間自2019年1月1日至11月30日；國內航線使用期限則為2019年1月1日至3月30日。

越捷航空促銷機票開放於即日起至12月14日下午1至3時（台灣時間）於越捷官網（www.vietjetair.com），亦或行動裝置（https://m.vietjetair.com）、臉書專頁（www.facebook.com/VietJetTaiwan），點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

正值年末歡慶時刻，越捷航空大手筆祭出上百萬張免費機票，飛行範圍橫跨亞洲各地區，提供旅客免費和越捷一起飛行的旅行機會。

越捷邀請消費者參加「用心接觸 用愛連結 Love Connection – Love is Real Touch」活動，歡迎大家上傳分享旅途中「愛的故事」，不論是人文風情、當地特色美食，或是難忘的旅行經驗，便有機會和越捷一同飛行。

越捷將依序票選出最真實動人的故事，提供得獎者Love Connection活動免費來回機票，得獎者需於12月27日前登錄其希望飛行之航班。Love Connection特別活動班機共17個班次，即日起至2019年1月11日，飛行橫跨台灣、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨及中國等。

同時，特別活動班機上將有一系列豐富有趣的娛樂表演，包括日本cosplay角色表演、精美聖誕禮物、於1萬公尺高空迎接2019跨年活動及音樂表演等。越捷航空將所有動容故事串連，持續帶領大家到旅行目的地，實踐夢想之旅。

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷除了拓展新航線外，持續添購全新飛機、投資現代科技，並以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品。此外，越捷航空於各大節慶及國定假日期間，推出各式促銷機票和有趣的娛樂活動，同時提供美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員，讓旅客擁有美好的飛行體驗，滿足乘客的旅行需求，成功吸引消費者目光，獲得超過百萬旅客青睞。

(工商 )