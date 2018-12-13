影》丁守中輸更慘！網笑：花428萬讓自己少拿470票

2018年12月13日 11:14 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中聲請驗票，台北地院公布重新計票結果。(中時電子報直播)

北市驗票結果今(13日)出爐，國民黨台北市長落選人丁守中仍輸台北市長柯文哲3567票，再多輸313票。其中丁守中有效票數減少470票，柯則減少157票，網友紛紛嘲諷丁，「花428萬讓自己少拿470票」。

九合一選舉台北市長之爭陷入拉鋸戰，國民黨候選人丁守中以3254票敗給現任市長柯文哲，之後自費428萬元保證金聲請驗票，然而歷經7天的驗票結果總算出爐，丁守中得票數57萬7096票，仍輸給柯文哲58萬0663票，相較於11月24日開出的3254票之差，雙方差距擴大到3567票，翻盤機會微乎其微，丁守中已在11日提出選舉無效訴訟。

台北地院發言人、黃柄縉庭長表示，這次驗票約有1800張爭議票，丁守中少470張有效票，柯文哲則少157票。

消息一出，PTT鄉民紛紛狠酸「花428萬讓自己少拿470票」、「花400多萬證明自己輸更多」、「越驗越少」、「又要發動選舉無效之術啦」、「恭賀丁連任台北市民」、「丁丁除了被沒收428萬 還又少了1萬4100元了」，也有網友說，「就算所有候選人加起來應該也不超過1000張，算很屌了」、「萬華99張的有點誇張，真的要調查一下」、「丁花400萬讓北市府虧了1200萬，值得！」、 「這個差距大於當年扣扣姐的3372票了」

(中時電子報)