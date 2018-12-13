影》丁守中輸更慘！網笑：花428萬讓自己少拿470票

國民黨台北市長落選人丁守中。(報系資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
國民黨台北市長參選人丁守中聲請驗票，台北地院公布重新計票結果。(中時電子報直播)

北市驗票結果今(13日)出爐，國民黨台北市長落選人丁守中仍輸台北市長柯文哲3567票，再多輸313票。其中丁守中有效票數減少470票，柯則減少157票，網友紛紛嘲諷丁，「花428萬讓自己少拿470票」。

九合一選舉台北市長之爭陷入拉鋸戰，國民黨候選人丁守中以3254票敗給現任市長柯文哲，之後自費428萬元保證金聲請驗票，然而歷經7天的驗票結果總算出爐，丁守中得票數57萬7096票，仍輸給柯文哲58萬0663票，相較於11月24日開出的3254票之差，雙方差距擴大到3567票，翻盤機會微乎其微，丁守中已在11日提出選舉無效訴訟。

台北地院發言人、黃柄縉庭長表示，這次驗票約有1800張爭議票，丁守中少470張有效票，柯文哲則少157票。

消息一出，PTT鄉民紛紛狠酸「花428萬讓自己少拿470票」、「花400多萬證明自己輸更多」、「越驗越少」、「又要發動選舉無效之術啦」、「恭賀丁連任台北市民」、「丁丁除了被沒收428萬 還又少了1萬4100元了」，也有網友說，「就算所有候選人加起來應該也不超過1000張，算很屌了」、「萬華99張的有點誇張，真的要調查一下」、「丁花400萬讓北市府虧了1200萬，值得！」、 「這個差距大於當年扣扣姐的3372票了」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

性侵犯要鞭100下 鞭5下皮開肉綻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。