本土男星泡湯露點 要他有guts站起來

2018年12月13日 11:22 中時 洪秀瑛

吳皓昇。（民視提供）

拍泡湯戲。（民視提供）

Gino劇中半裸。（民視提供）

民視《大時代》有一場「男男浴」劇情，Gino飾演的江文杰突然出現，大家想調查他到底是不是之前的「賀良才」，從他腳上有受傷的疤痕可以證明，吳皓昇劇中約Gino與余秉諺、Junior一起泡溫泉「袒裎相見」，意外發現Gino飾演的「不明人士」右小腿整片刺青，最後無法確定。

在花絮中，吳皓昇泡溫泉走「自然風」，現場露出他的「黃埔大內褲」絲毫不在意，還能不斷搞笑逗大家開心，吳皓昇說：「泡了一整天，我們4個人的皮都皺了，我們這輩子都是第一次，3個大男人泡同一個浴池一整天，沒有尷尬，只想快點拍完。」他當大家的開心果，只穿一條內褲也不會遮遮掩掩。

飾演李志前的Junior說，自己不愛泡溫泉，人生第一次跟這麼多男人泡在溫泉浴池，自己穿海灘褲進到浴池，爆料說余秉諺就是模特兒身材，穿著一條超小內褲般的泳褲，尺度無極限，好身材讓大家印象深刻；Junior為了拍這場戲，開了2個小時繞了北部一大圈，搞笑說：「我看到陽明山水溫泉以為在陽明山，沒想到實際是在金山，我從內湖過去，路線差很大在北部繞一大圈。」

Gino飾演靈魂人物，笑說這場戲從早上8點拍到下午3點，手因泡水太久整個皺掉。印象最身的ㄧ場是吳皓昇要他站起來，邀他要有男子氣魄去冷水池，但早上8點要下冷水池，當時在山上天氣又冷，真的猶豫了一下，很佩服吳皓昇的敬業，二話不說就跳下冷水池，兩人在冷水池拍這場戲十分難忘。

(中時 )