以核養綠沒救到台灣 王明鉅悲嘆：公投新民意反害台灣

2018年12月13日 11:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

公投救台灣？還是害台灣？積極投入以核養綠公投的人士更悲觀了！台大醫院前副院長王明鉅表示，公投後近20天，看到政治人物不分藍綠，有志一同朝向民意對立面，且愈走愈遠愈走愈快，公投不但沒有救台灣，甚至還害了台灣。瘋狂參與以核養綠公投的他悲嘆，「天啊，我到底做了什麼！」

王明鉅今(13)在臉書上表示，民進黨政府在選舉與公投大敗之後，不但不是重新檢討離岸風電政策。反而是以「在符合規定前提下，相信行政部門會提高行政效能」的方式，讓這些外國廠商能用最高的每度電5.8元來賣電給台灣。

王明鉅說，幾乎可以確定，台灣不但沒有因為公投呈現的支持續用核電的民意，而省下電費。反而會因為這樣的新民意，而讓台灣民眾全部都用最高的躉售電價，去買下最不缺電的時候最貴的電，而這張電費帳單高達9100億。

王明鉅評批政治人物，每個口口聲聲都說，尊重公投民意。但是實際上呢？他連番質疑，核一、核二、核三會延役嗎？核四會重啟嗎？光是一個核廢料問題，就可以卡關13次甚至130次。建置離岸風電的時程與容量會調整嗎？大潭藻礁與第三天然氣接收站會再考量嗎？

王明鉅憂心，政府不考慮任何後果，仍然要創六個可怕的世界第一。「最大的天然氣發電廠，最脆弱的一座電塔，最大最快的離岸風電時程，世界密度第一的太陽光電板，液化天然氣接收站設備利用率世界第一，用液化天然氣發電占比世界第一。」

王明鉅觀察，公投之後，不但一切都沒改變，而且朝著民意反對的方向愈走愈遠愈走愈快。而且還是不分藍綠，大家有志一同向民意的對立面走下去。公投不但沒有救台灣，甚至還害了台灣。他不禁悲嘆，「天啊，我到底作了做什麼！」

(中時電子報)