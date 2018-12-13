女星看在韓國瑜份上放了吳寶春 放話要他千萬別做「這件事」

2018年12月13日 11:23 中時電子報 吳品瑤

前女團「F4」成員劉樂妍，近年將事業及生活重心全移往中國大陸，也多次表態支持兩岸統一，因大方分享國族認同而受到不少對岸網友支持，因而被封為「女版黃安」，而劉樂妍雖身在大陸然仍關心故鄉台灣，九合一選舉期間還公開喊話支持韓國瑜，而最近爆發的「吳寶春事件」，她自然也積極關注，昨在微博發文表示仍會支持他，但也放話要吳寶春遠離民僅黨人士，否則「一定讓你死的(得)很難看！」。

冠軍麵包師傅吳寶春近來到中國大陸展店，為自清在臉書「吳寶春麥方店」上發表聲明，稱自己是「中國台灣」的麵包師傅，且支持九二共識「兩岸一家親」，引發軒然大波，女星劉樂妍昨在微博分享《人民日報》相關新聞截圖，標題為「麵包師傅吳寶春支持”台獨”？人民日報海外版連續刊文還原真相！」，直呼連人民日報都在救他。

而吳寶春發出聲明後，還在高雄市新科市長韓國瑜陪同力挺下，出面開記者會，劉樂妍說，自己看在韓國瑜的份上，也會支持吳寶春，力挺的方式就是「

我的台中高雄旅行團，我都會把我的客人專程帶去買麵包，這次放了你」。

然話鋒一轉，劉樂妍提及過去看過很多吳寶春跟很多民進黨大老們的合照，這幾天也陸續有網友挖出這些照片，因此放話「你以後如果再敢跟他們眉來眼去的，一定讓你死的很難看！」。

(中時電子報)