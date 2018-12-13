長期打鼾別大意 醫師：中風機率比一般人高3至4倍

2018年12月13日 11:45 中時 林周義

打鼾對許多人來說是司空見慣的行為，卻可能伴有睡眠呼吸中止症。因睡眠時處於缺氧狀態，大腦會中斷睡眠，自己卻不知情，導致長期睡不飽、注意力下降，甚至引發中風。醫師表示，打鼾會增加頸動脈粥樣硬化狹窄的風險，進而造成中風，若伴有睡眠呼吸中止症，中風的機率是一般人的3至4倍。

45歲的陳小姐沒有糖尿病、高血壓或高血脂等慢性病病史，但睡覺時有打鼾習慣，經檢查發現頸動脈內中膜增厚，甚至粥樣硬化，且伴有輕微的阻塞型睡眠呼吸中止症。

榮新診所副院長潘俊伸表示， 睡眠呼吸中止症是中風的危險因子之一，好發於過敏性鼻炎、肥胖、長期服用安眠藥者。過敏性鼻炎者常有鼻中彎曲、鼻息肉的狀況，鼻道的阻力較大；肥胖者則因頸圍較粗，咽喉附近的脂肪較厚，容易造成打鼾；服用安眠藥者，咽喉部位肌肉較鬆弛，呼吸道阻塞機率較高。

潘俊伸表示，如經檢查發現頸動脈內中膜超過0.1公分，表示頸動脈內中膜增厚；超過0.13公分，則意味著頸動脈粥樣硬化；重度打鼾者，頸動脈粥樣硬化的發生率是一般人的10倍以上。至於要打鼾多久才會引發中風，潘俊伸表示很難說。

潘俊伸提醒，打鼾或合併睡眠呼吸中止症者，應針對常見病因如：肥胖、過敏性鼻炎進行矯治，可透過適度減重、過敏性鼻炎的治療來改善打鼾狀況，避免頸動脈增厚及粥樣硬化。若能有效處理，可將頸動脈內中膜恢復至正常狀態。打鼾者若欲瞭解自己的狀況，可至胸腔內科進行睡眠檢查。

(中時 )