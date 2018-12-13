元旦高鐵再加開6班列車 周六凌晨開放搶票

2018年12月13日 11:53 中時 李宜秦

元旦假期將至，為因應踴躍的出遊返鄉人潮，高鐵今（13）日宣布，將再加開6班次列車，包括南下4班、北上2班，並提供3至5節自由座服務，本周六（15日）凌晨0時起開放購票。高鐵公司在12月28日至1月2日共加開175班次列車，共提供1011班次列車。

高鐵原在元旦疏運期間，加開169班列車，但因售票情況熱烈，目前已賣出30萬7000張車票，且12月28日下午3點後南下、1月1日早上9點後北上都已是熱銷車次，長途車票幾乎都已售罄。

為提升運能，高鐵今宣布再加開6班列車，包括南下4班、北上2班，本周六（15日）凌晨0時起開放購票，等於在12月28日至1月2日的疏運期間共加開175班列車，6天提供1011班次列車，且疏運期間各車次皆維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡與一卡通的旅客，都可直接感應進站搭乘。

高鐵公司提醒，有需要搭車的旅客務必預先訂票，可利用網路系統先查詢有空位的車次，並透過便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，提早付款、取票，省去現場排隊購票時間。

另外，台鐵也在元旦疏運期間加開286班各級列車，自明（14）日凌晨0時起開始售票，其中各有8班北花區間快車與西線區間快車，還提供台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元的優惠票價。且東線（含跨線）新自強號也開放販售無座位票，每日限量120張，限當場購票。

而部分客運業者也已開賣元旦假期期間的車票，國光客運總經理吳忠錫表示，目前已賣出3成車票，賣況理想，預計元旦假期的車潮將會十分踴躍。

(中時 )