新人男星陪睡 竟遭呼4巴掌

2018年12月13日 11:34 中時 洪秀瑛

溫哲軒被呼巴掌。(TVBS提供)

TVBS《初戀的情人》近期收視高點落在小情侶方家豪（溫哲軒飾）及江曉薇（王上菲飾）的互動，劇中王上菲家中慘遭小偷，溫哲軒上演英雄救美還捨身「陪睡」，豈料卻被女方連呼4巴掌，他笑說被打到後來都開始懷疑人生。

溫哲軒自《超級偶像8》發跡，曾參與多部戲劇，這次在《初戀的情人》飾演方家豪，角色個性原本只想吃喝玩樂交女友，但遭逢家庭變故後開始有所成長，受到觀眾矚目。劇中他的女友家遭小偷入侵，溫哲軒發現後立刻追上前與小偷正面交鋒，兩人當場扭打成一團，場面混亂。

溫哲軒說，對招時如何控制力道是門學問，「畢竟不能演得太假，我得用實力，好在之前在大陸拍過一部武打片，所以當天拍攝沒有太大問題」。劇中他為了安撫女友，留在對方家中陪睡過夜，想不到醒來竟被呼巴掌，拍攝時溫哲軒受了不少苦，「我印象中應該是拍了有4次，因為王上菲怕把我給打殘了，一直不敢用力，導演看了就不滿意」。

王上菲太過心軟，導致巴掌戲NG不斷，溫哲軒被打到後來受不了，乾脆說：「我寧願妳一次就過，因為妳分段打，打到我都懷疑人生了」。王上菲這才敢放心用力打。溫哲軒透露，跟王上菲劇中的相處模式就像跟真實女友相處一樣自然，「因為我比較疼另一半，脾氣也是我比較好，會忍讓對方，所以會造就對方變成野蠻女友的性格」。

現實中，溫哲軒沒有替女友擊退壞人的經驗，「因為我交往過的女朋友運氣都很好，沒遇到危險過」。他反倒曾在街頭救過路人，「有次大半夜看到一個醉醺醺的女孩睡在門口，我擔心她就問她家在哪，畢竟這麼晚了一個女孩躺在街上很危險」，好人做到底，送對方進到家門，確認一切都安全後才離開，展現紳士風度。《初戀的情人》12月23日起，每周日晚間8點將推出「初戀周末版」，一次重播2集。

(中時 )