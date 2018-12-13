任台灣金聯董座挨批酬庸 林美珠這項專業讓顧立雄也中槍？

2018年12月13日 11:42 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前勞動部長林美珠，同時也是總統蔡英文的表姊，擔任台灣金聯資產管理股份有限公司董事長，遭外界批評是酬庸。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，此一任命係基於專業考量，適才適所任用，絕非人事酬庸，她也提及總統事先並不知情。對此，網友紛紛表示不相信，更有網友點名金管會主委顧立雄，並諷刺表示「法律真的去哪都是專業，看看顧立雄，表姊」。

林美珠接任台灣金聯資產管理公司董事長，引發爭議。台灣金聯表示，歷任部分董事長具有法律背景，對業務有加分作用，因此，林美珠是法律背景出身，可謂適才適所。Kolas Yotaka也在稍早表示，此一任命基於專業考量，適才適所任用，絕非所謂人事酬庸。Kolas Yotaka指出，此一人事任命案，10月份即已由行政院核定，並未向總統報告過，總統事先對此並不知情。

對此，網友紛紛表示「不管你信不信 反正我是不信」、「她的資歷幾乎都在綠營執政時飛升」、「不愧是酬庸黨」、「哦這個就專業考量 那之前去勞動部是?」、「特別強調真的是此地無銀三百兩」、「給年輕一點然後相關的人家說不定會有新氣象 結果又是她」、「不愧是酬庸黨」。此外，對於台灣金聯表示，林美珠是法律背景出身，擔任該職務可謂適才適所，有網友便點名顧立雄，並諷刺表示「法律真的去哪都是專業」。

顧立雄接任金管會主委時，外界紛紛以「酬庸」和「不專業」批判。金控高層看法兩極，有的擔心過去曾擔任律師的顧立雄「外行如何領導內行？」但也有金融業者淡定認為，「有專業、管太多也不見得好，要像前院長林全說的，不該管的就不要管，讓台灣金融業與國際接軌」。

(中時電子報)