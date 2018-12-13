昨罵姚人多今見小英 柯P：我不笨 搞什麼把戲看不出來？

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中時

「蔡柯會」今天下午登場，媒體今問臺北市長柯文哲，前一天才說蔡英文總統文膽姚人多的「文清體」文章很噁心，今又要見總統，會不會尷尬？但柯文哲表示，他這個人想講什麼就講什麼，對方還是在掌握議題主導權，「我是高傲、正值，但不是笨，搞什麼把戲我怎麼看不出來？」

媒體今問柯文哲對於蔡柯會的想法，柯文哲表示，自己本來要穿平常的白色夾克，出門前太太陳佩琪要他換上西裝外套，說是要見總統，要穿這件。柯文哲也說，要談就談些市政議題，把有需要（中央）幫忙的拿出來講。

媒體追問，總統釋出的和解善意夠了嗎？柯文哲僅說，沒有什麼和解不和解，公事公辦就好了，還是那句話，如果把人民福祉當作第一優先，中央跟地方不會有什麼衝突，後來想一想，適用在兩岸、國內各政黨、中央跟地方的關係，所以還是那句話，把人民福祉當重要的事，該做就做，這樣就好啦，想那麼多幹什麼？

全程公開是否避免外界聯想雙方要談白綠合作？柯文哲說，「既然開放政府、全民參與、公開透明是我們的政治主張，那減少爭議就好了」。

會不會擔心前一天才批姚人多噁心，今與總統碰面會尷尬？柯文哲不以為然說，「我這個人想講什麼就講什麼，我還是比較正直的人，但坦白講，我正直不表示我笨，這在搞什麼我又不是搞不懂，他們還是在掌握議題主導權，這很清楚嘛，我是高傲但不是笨，搞什麼把戲我怎麼看不出來？」

(中時 )

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