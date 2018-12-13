緯來奇幻電影《萬德浮史貝斯》實現人們願望

2018年12月13日 11:46 旺報 廖慧娟

余蒨蒨執導，李博翔、陳敬宣、徐謀俊、蔡瀞瑢、傅顯皓、楊震、吳珝陽、賴曉誼等主演的緯來電影台全新自製電影《萬德浮史貝斯》，1月1日晚間9點播出，今天（13日）釋出新劇照。

該片描述網路上謠傳在南部一家名為「趣淘漫旅」飯店裡，有間可實現任何願望的房間「萬德浮 史貝斯（Wonderful Space）」，只要能進去，就能見到最想見的人，一償宿願。

雖然全片幾乎都是新生代演員，但都有不少演出經驗，尤其是童星出生的楊震、傅顯皓，都已出道多年，其中，楊震還是「星二代」，父親是圈內知名演員、《風中奇緣》及《花木蘭》等數十部電影、遊戲的配音員楊少文。

楊震表示：「小時候很多明星出入我家，印象最深的是呂良偉。」由於從小耳濡目染，楊震遺傳老爸的表演細胞，擅長跳街舞，16就開始拍戲，包括電影《陣頭》等作品，還曾經跟吳孟達合作電視劇，飾演吳孟達的小時候，楊震回憶：「那時候第一次拍電視劇，很緊張，甚麼都不懂，連走位、鏡位都不知道，畏畏縮縮，還得模仿達叔的香港腔。」

傅顯皓從7歲就始演戲，而且每演必哭，電視台八點檔苦情戲一定有他：「以前都是一直培養低落情緒演哭戲，從小就不快樂，這次能演出《萬德浮史貝斯》我超開心，終於跳脫苦情，朝型男邁進」。

在《萬德浮史貝斯》中，傅顯皓、楊震、吳珝陽是黏在一起的好麻吉。令他們印象最深的就是一場高空漫步的戲，楊震光用看的就雙腿發軟：「我很怕高，baby時被爸爸拋高高，頭就撞到天花板後大哭，更有有一次沒接好就掉地上，也許從那時就有陰影，雖然這場戲我不用上陣走，但光站在那看就夠嚇人」。

看來膽大的傅顯皓也沒好到哪，他抖著雙腳說：「走鋼索時一踩下去全身都在發抖超害怕，且我要在上面站很久，雖到後面有比較適應，不過我也在鋼索那待了快一小時」！

(旺報 )