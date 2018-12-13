《全台最速報》北市長選舉驗票出爐 柯丁差距擴大至3567票

《全台最速報》北市長選舉驗票出爐 柯丁差距擴大至3567票

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中時電子報
綜合報導

◎北市長選舉驗票出爐 柯丁差距擴大至3567票

台北地方法院公布台北市長重新計驗票結果，柯文哲有效票減少157票，變成58萬0663票；丁守中減少470票，變成57萬7096，驗票結果仍是柯文哲領先丁守中，且擴大領先票數為3567票。

◎談拔管案 柯文哲籲綠政府認賠殺出

媒體今問台北市長柯文哲，日前又有台灣大學學生發起「還我校長」活動。柯文哲直言，台灣最重要的學府台灣大學已經1年半沒有校長，民進黨政府不要再搞下去、應認賠殺出，否則對國家傷害太大了！

◎首發疫災警示 衛部：食安問題比照辦理

我邊境共累積五例豬瘟案例，昨天農委會防檢局首度以「災防告警系統」發防疫簡訊至民眾手機，提醒不要攜帶肉品入關；今天衛福部長陳時中受訪時認為，讓資訊透明是很好的，未來一旦國內發生大規模新興疾病或是嚴重的食安問題，衛福部將會比照辦理。

◎深夜巡邏遇襲 楠西２警穿防彈背心保命

台南市玉井分局楠西分駐所所長王者音、警員顏進財昨晚10時許在路邊執行巡邏勤務時，遭不明男子連開5槍，導致王、顏背部和手臂中彈，所幸送醫後均受輕傷沒有大礙；案發後，警方已成立專案小組，全力圍捕開槍襲警男子。

(中時電子報)

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