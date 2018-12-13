立委選區變更案高雄減一席 黃昭順指是賴清德授意

2018年12月13日 11:52 中時 郭建伸

第10屆立委選區變更案立院審查大限將至，但內政委員會藍綠召委都沒打算排案，明年初恐啟動行政、立法兩院院際協商。藍委黃昭順指出，明明有兩個人口計算公式，但最後仍送最有爭議的案子進立法院，導致坐在會議主席位的管碧玲被「大卸三塊」，追問是不是賴清德命令才送出此案？中選會代理主委陳朝建強調，此案是考量《憲法》與保障弱勢者，強調中選會是超越黨派的。

黃昭順質詢結束後，管碧玲則隨即用麥克風說，黃昭順說所有立委都知道這是賴清德的案子，她表示不同意，因為他們都沒有這樣看。

黃昭順今在內政委員會質詢指出，她跟另一位召委管碧玲都反對高雄立委減一席，所以這個案子在內政委員會怎麼樣都排不上；他們在委員會已多次建議立委選區有兩種算法，為何最後還是送最有爭議的案子進立法院？況且外界都形容這是「賴清德的案子」。

黃昭順也說，這個案子導致影響會議主席管碧玲的選區，被大卸三塊，但她隨後對管碧玲笑著說「你算有肉啦」。

陳朝建說，中選會不會受到任何政治壓力，是超越黨派、合議制行使職權，此案主要是考量《憲法》及保障弱勢者。

黃昭順說，按照中選會計算，屏東減少一席後，每個選區人口變成40萬，也不符中選會一直在說的「票票等值」概念；外界有討論是否設日出或日落條款，但她認為應該要從修憲解決。

陳朝建說，中選會尊重立委意見。

(中時 )