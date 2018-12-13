已故校友好有愛 捐助四林國小全校學拉小提琴

2018年12月13日 11:59 中時 謝佳潾

四林國小在愛心校友的捐贈下，不僅全校人人學拉小提琴，未來還將朝組樂隊發展。（謝佳潾攝）

屏東潮州四林國小雖地處偏僻，但學習氛圍不落人後，且全校學生人人都學拉小提琴的事，更是羨煞旁人，而這項「特權」的背後有段溫馨小故事，是一位久居美國的校友，在過世前囑託家人要捐助母校，進而促成美事一樁，同時也在小鄉小校間撒下希望的種子。

四林國小指出，學校本來就有小提琴社團，而去年在愛心校友的捐助下，決定將小提琴社團發展成課程，讓全校小朋友人人都有機會學拉小提琴，進而改變氣質、提高素質，更從中進行品德教育及生命教育。

「將希望的種子撒出去！」校長李禮錦說，學音樂能培養個人的音樂素養，但音樂素養不是貴族獨有，只要有心、善用資源，就算是偏鄉、較弱勢的小朋友，也是可以擁有它，且它就像是希望種子，也許在日後會長出令人意想不到的果實。

他說，讓小朋友學拉小提琴，其實並不容易，首先要先讓他們學習愛惜公物，對部分同學來說，免錢的東西不用珍惜，所以起初大家在學琴時，有少許小提琴遭到破壞，但經機會教育後，他們不禁惜琴如命，更懂得要善用得來不易的資源。

他強調，現在雖是全校都在拉小提琴，但畢竟「各有所志」，因此目前將朝組樂隊的方向發展，讓小朋友透過玩音樂來充實自己，也讓學校能有更多的學習選擇提供給學生，讓校園的學習氛圍更加百分百。

(中時 )