真愛把她捧上天！體重飆近百 險為愛喪命　

林小姐經減重手術慢性病得到控制，逐漸回復健康，13日回院感謝醫療團隊，並獻花給主治醫師台中榮總一般外科羅少喬醫師。（馮惠宜攝）

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經減重手術告別惡性高血壓後，林小姐的男友說，倆人終於可以白首偕老。（馮惠宜攝）
台中榮總成立代謝暨減重中心，組成多科的醫療團隊為肥胖病人進行評估和治療。（馮惠宜攝）

原來真有幸福肥！26歲林小姐16歲和前夫結婚5年後結束不幸福的婚姻與舊愛重逢，人生從地獄變成天堂，大他4歲的廚師男友把她捧上天讓她一年內暴肥25公斤，更出現高血壓，血壓動不動飆到260經常掛急診，今年8月間在台中榮總醫療團隊評估下接受袖狀胃手術，術後減藥血壓控制變好，男友開心表示，不必擔心無法白頭偕老了。

26歲的林小姐在婚姻路上和男友繞了一圈重逢，林小姐說第一段婚姻讓她備感壓力，從高壓環境中解脫，廚師男友對他呵護備至，和牛當宵夜、經常吃鮑魚、帝王蟹，讓她一年內從65公斤飆到90公斤，直到發現高血壓後努力透過飲食控制、中醫減肥、吃代餐，往後3年體重愈減愈肥再飆到98公斤。

最嚴重的是血壓藥一天吃12顆，仍然經常飆到260、頭痛欲裂必須掛急診，還有呼吸中止症，經內科治療無法改善，最後到台中榮總代謝暨減重中心評估，在今年8月間採袖狀胃切除手術治療，如今體重已減至73公斤，血糖、血壓、膽固醇、三酸甘油脂等指數也明顯變好，13日她開心的和男友到醫院感謝醫療團隊，男友說，以前一個月至少掛10次急診，現在兩個月才回院追蹤，未來兩人一定可以白頭偕老。

台中榮總羅少喬醫師指出，袖狀胃切除手術主要是可以切掉胃底部分泌飢餓激素的地方，讓胃者不會感到飢餓，加上不改變消化道內分泌不會改變太大，病患不會有營養素缺乏的問題，加上使用腹腔鏡手術，傷口小、疼痛減輕、復原快，最主要還是能改善患者慢性病對健康的威脅。

(中時 )

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