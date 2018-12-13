正妹陳瑋薇爆男星每天要求「視訊」 竟是為這個…

2018年12月13日 12:08 中時 洪秀瑛

陳瑋薇稱王伯源是這輩子最依賴的好友兼工作夥伴。（齊石提供）

雙金鐘主持人王伯源和陳瑋薇將於跨年活動二度合體，今年在淡水碼頭的「曙光祭Reborn」擔任晚會主持人，準備和大家一起迎接新的一年。王伯源是兩人中的知識、幽默代表，加上陳瑋薇甜美、知性主持風格，已有多年合作主持默契，王伯源說：「這是我們第二次為跨年活動主持，因為合作夥伴是陳瑋薇，可以讓我非常安心，比一個人主持的壓力小很多。」

王伯源和陳瑋薇是多年共患難的好友及工作上最佳拍檔，兩人因主持《生活裡的科學》結緣，王伯源相信如果要成為主持搭擋就一定要先跟對方變好朋友，「當初剛見面時，我先和瑋薇詳細描述我所有喜好跟習慣，像在相親」。

兩個人像朋友一樣，一次次溝通跟改進，陳瑋薇表示：「有時候王伯源白目到讓我覺得很煩，但我也常常讓他翻白眼，一直這樣彼此了解，到現在我們已經升級成家人了。」陳瑋薇笑談一開始覺得王伯源很煩，因為他很喜歡跟陳瑋薇視訊，還說一定要看到對方，日子久了竟發現兩人透過視訊用眼神就可以知道對方下一秒要說什麼，在主持默契上非常受用，反而很感謝王伯源這樣做。

兩人有許多相似處，也有不同的工作技能，常常創造出不同火花，王伯源自爆：「有次我們主持《生活裡的科學》，因為我廚藝不佳讓油鍋起火，差點把桌子炸了，好險瑋薇是家事女王臨場反應很快，拯救了這一切。」

陳瑋薇笑說：「王伯源會教我一些主持上互相吐槽的技巧，我也會給他一些和台下互動的建議，如果搭檔沒有這麼熟，就可能被誤會在挑對方毛病，也因為我們的目標只有一個，就是讓活動現場的人有美好的回憶，很喜歡我們的相處模式。」

(中時 )