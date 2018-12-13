加國外長嗆川普「勿將引渡政治化」

2018年12月13日 11:56 中時電子報 馮英志

美國總統川普日前說，若對貿易談判或者國家利益有利，當然會介入孟晚舟案。對此，加拿大外長除了再次強調對此案絕對不會有政治干預，同時警告其他司法夥伴不要將司法引渡程序「政治化」。

孟晚舟(中)在保全人員陪同下，前往當地派出所報到

雖然先前加拿大官方一再強調華為CFO孟晚舟遭拘留一案，絕對不會有政治利涉入，但面對川普卻直接表明必要時「考慮介入」孟晚舟案司法調查時，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，加拿大依法遵守美加引渡條約，但加拿大司法部門對於引渡案件，仍可行使部長專有的自由裁量權。

方慧蘭同時強調，司法夥伴勿將此案政治化，且川普直接表明必要時「考慮介入」孟晚舟案司法調查的說法，可能間接提供了孟晚舟律師主張「政治犯罪不引渡」的法律依據；而依據美加引渡條約，加拿大司法部長可針對法官決定引渡的案件，行使自由裁量權，被引渡者屆時可以提出「政治犯罪不引渡」請求。

路透社（Reuters）12日報導，加拿大司法專家、戴爾豪斯大學國際法教授柯里（Robert Currie）對川普介入孟案的言論表示，這對孟晚舟的律師團們而言，恐怕是天上掉下來的禮物，讓律師團可指控美方對孟的控訴是具政治目的，並可要求加國停止引渡。

此外，針對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在陸因國安問題遭北京逮捕，方慧蘭向陸方表達對康明凱一案的強烈關切，希望陸方允許加國行使領事權，與康明凱接觸。

(中時電子報)