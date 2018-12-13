防豬瘟發國家警報遭批 綠委護航：一個簡訊會害死誰？

農委會防檢局昨天發出緊報提醒豬瘟防疫。

友善列印
中時

為防範大陸非洲豬瘟疫情，農委會防檢局昨天首度以「災防告警系統」發防疫簡訊至民眾手機，提醒民眾不要攜帶肉品入關，今日衛福部長陳時中也認同此做法，並指出未來新興疾病可跟進。但立委王育敏質疑，既然農委會認為豬瘟和地震一樣嚴重，那怎麼沒有成立任何應變小組？業務也不見升級，她痛批，政府濫用的結果，恐造成「狼來了」效應，以後民眾看到緊報都不跑了。

我邊境已累積五例非洲豬瘟案例，昨農委會防檢局中午透過「災防告警細胞廣播服務訊息發送系統」傳簡訊提醒民眾，內文為「防範非洲豬瘟，請勿網購肉品寄送台灣，違者可處7年徒刑。自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元。」

今天衛福部長陳時中和農委會防檢局局長馮海東至立法院衛環委員會質詢前受訪時表示，讓資訊透明是很好的事，未來一旦國內發生大規模新興流行疾病或是嚴重的食安問題，衛福部將會比照辦理。

國民黨立委王育敏質詢時則指出，國家級警報是行政院防災辦公室好不容易規畫成功的防災系統，民眾已經被訓練，一收簡訊聽到緊報就要應拔腿就跑，「是緊急系統，不是廣告管道」，如今卻成為各部會宣傳的管道，認為緊急就發個簡訊，民眾哪有辦法分辨嚴重性，未來真的來一個大地震，民眾都不跑怎麼辦？好不容易發展出的國家級系統，會因為「狼來了」效應，恐會功虧一簣。

王育敏質問馮海東，這次發簡訊之前，已經成立應變小組，讓各部會配合嗎？馮海東回答「沒有」，王育敏痛批，防災沒有升級，卻只是發個緊報，簡直沒有邏輯可言，政府角色太詭異，一直說很嚴重，但整個業務推動計畫並沒有升級，「難到農委會是因為沒有主委所以發個簡訊就不用負責了嗎？」

最後王育敏要求農委會針對簡訊事件做出專案檢討報告，要求行政院要設立中央應變中心等級，要求行政院發部方式，應該要讓民眾區分清楚。

但民進黨立委林靜儀表示，「誰收到簡訊都不看一下，就躲到桌子底下？」她認為發簡訊提醒台灣正遭受豬瘟威脅，用盡各種方法防堵疫情蔓延，「一個簡訊會害死誰？」且哪個民眾會認為這是「擾民」？

兩黨立委爭持不下，目前委員會休息中。

(中時 )

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