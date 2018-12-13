金正恩麻吉！第2失聯加國公民身分曝光

2018年12月13日 12:09 中時電子報 吳映璠

加拿大前外交官康明凱遭大陸拘留後，12日傳出又一加國公民遭當局問話後下落不明，如今外媒披露，這位失聯公民是加國商人史佩弗（Michael Spavor），外傳還是北韓領導人金正恩的好朋友。

加拿大外交部長方慧蘭12日證實，繼康明凱之後，又一加國公民在大陸失聯。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）12日召開記者會證實，繼康明凱之後，又一加國公民在大陸失聯，當時方慧蘭表示不清楚失聯公民的確切身分、到訪大陸的目的，僅表示這位加國人士因被北京當局問話而聯繫外交部，隨後失去聯繫，不過隨後加拿大環球郵報（The Globe and Mail）就揭露，第2位失聯的加國公民是商人史佩弗。

據美聯社報導，史佩弗與北韓的關係相當緊密，他在大陸經營一間白鶴文化交流公司（Paektu Cultural Exchange），說得一口流利韓文，也是少數與金正恩見過面的西方人。2013年NBA球員羅德曼（Dennis Rodman）造訪平壤，史佩弗就是促成這次會面的幕後功臣，自此之後，史佩弗多次安排北韓觀光行程及文化交流活動。

觀察史佩弗個人臉書及推特，他致力於推動朝鮮半島和平進程，他在北韓進行的活動涉及商業、運動、文化交流、觀光旅遊等各個層面，推特最新一則貼文停留在9日，是一張北韓男性騎著腳踏車真誠微笑的照片。

After seeing us filming the streets of Sariwon, the man on the bicycle gave us a courteous smile as he rode by our crew. Visiting Sariwon is always a pleasant surprise just walking down the streets, waving hello and people watching can make my day

📷|… https://t.co/lLxqvMqD9w pic.twitter.com/6DRcyfAnKx — Michael Spavor (@mpspavor) December 9, 2018

不過史佩弗的臉書貼文更能一窺他在朝鮮半島的真實生活面貌，帳號上至少貼了3張與金正恩的合照，一張是兩人穿著正裝，金正恩咧開嘴、熱情握著他的雙手；另一張是兩人坐在窗邊交談，茶几上還有抽到一半的菸及2杯茶飲；第三張是兩人與羅德曼一同視察的照片，氣氛看來相當融洽、愉快。這些照片透露出史佩弗與金正恩見面不只一次，兩人交情似乎不錯。

史佩弗失聯後引起赴北韓旅遊人士高度關切。友人表示，史佩弗原本預計10日飛抵首爾，不過從未現身。也有消息人士透露，史佩弗和康明凱彼此認識。

加拿大外交部發言人伯路比（Guillaume Bérubé）表示，加國正努力確認史佩弗下落，同時也向北京當局關切此事。

華為財務長孟晚舟1日在溫哥華遭加國警方拘留，法庭文件顯示孟晚舟因違反美國對伊朗制裁禁令而遭逮捕，孟晚舟已在當地時間11日交保釋放，不過加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）10日卻傳出遭北京當局拘禁，理由是康明凱所屬的國際危機組織（International Crisis Group）在大陸沒有備案，成員若在當地活動將違反相關法令，大陸當局已澄清此事件與孟晚舟案無關，不過時機點之巧合也引發疑慮。

(中時電子報)