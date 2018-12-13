繼康明凱後 加外交部：又一名公民在大陸失聯

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（翻攝觀察者網）

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繼加拿大前外交官康明凱因涉嫌從事危害大陸國安活動於10日被捕後，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）於當地時間12日表示，又有一名加拿大籍男子在大陸失聯。「我們正在努力確定他的下落，也已向中國政府提起此案；我們與他的家人正在保持聯繫。」她還提到，希望美國對孟晚舟的引渡要求是為了確保司法正義得到伸張，確保法治得到尊重，而不是被政治化或者用於其它目的

大陸《環球時報》引述加媒報導指出，加拿大外長方慧蘭12日在記者會上表示，繼康明凱後，另一名加拿大公民也可能在大陸面臨被捕的威脅。「我們知道有一位加拿大人，他因為被中國當局問了話而與我們聯繫。從那以後我們無法與他取得聯繫。」

方慧蘭說，加拿大政府正在非常努力地確認此人的下落，也向大陸當局提及了此案。「我們與他的家人保持接觸。」

方慧蘭還表示，除了敦促前往大陸的加拿大人保持警惕外，加方對大陸的旅行建議沒有改變。

同時，針對日前美國總統川普稱如果孟晚舟案對美國國家安全有利，或能協助他達成有史以來規模最大的貿易協定，必要的時候將加以干預。方慧蘭表示，加拿大是法治國家，司法系統獨立於政治進程，孟晚舟是按照美加引渡條約被捕，沒有政治介入。

她強調，「希望向加拿大提出引渡要求的方面一定要認識到加拿大是法治國家，要確保任何引渡要求都是為了確保司法正義得到伸張，確保法治得到尊重，而不是被政治化或者用於其它目的。」

她還說，加拿大當局和大陸當局就此案保持著定期接觸，她當天就與大陸駐加大使通過話。

(中時 )

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