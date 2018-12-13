國民黨三龍搶珠 黃暐瀚：只要他出線 柯文哲就有機會

黃暐瀚表示，吳敦義雖然在2008和2018年的選戰操盤有很好的表現，但吳敦義的民調就是差。（圖為中時資料照）

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中時電子報
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國民黨在九合一大勝後，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫及這次在高雄輔選有功的前立法院長王金平，都被視為2020總統熱門人選。對此，黃暐瀚表示，如果國民黨最後是推派吳敦義參選總統大選話，那麼台北市長柯文哲就有贏的機會。

黃暐瀚於政論節目《雲端最前線》上表示，吳敦義雖然在2008和2018年的選戰操盤有很好的表現，但吳敦義的民調就是差。而民調差的意義是，就是吳敦義選總統，基本上也不會太吃香。就算吳敦義想用多次的戰績來說服黨內，可是他要怎麼說服黨內這次縣市長選戰幾乎所有縣市都是採全民調方式，為何總統大選就不用全民調？

黃暐瀚再表示，為什麼說柯文哲這次會有機會？因為只要假如國民黨在這次總統大選中沒有推出一個身強體壯的總統參選人，那麼柯文哲就有贏得勝選機會。

對於有意參選總統的吳敦義、王金平和朱立倫三人，黃暐瀚認為，王金平這次在澎湖、台中、高雄和雲林、彰化的選戰都有建功，當然有意願參選的意願，更不想居於副位。且他和高雄市長韓國瑜的關係較好，韓國瑜又是人氣王，所以王是具有實質影響力的角色。吳敦義身為黨主席，因此他具有規劃黨內初選方式的能力。朱立倫則是國民黨民調最高的人選。在這三人都不退的情形下，就有可能引起國民黨的內耗，所以現在國民黨是三龍搶珠，另外沒有搶到珠的兩位候選人，是否會願意真心幫忙，還是要繼續咬到珠為止，最後成為一盤殘局？如果最後是一盤殘局，對國民黨而言將不會是好的結果。

(中時電子報)

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