加拿大失聯男子與康明凱相識 與北韓關係深

2018年12月13日 12:25 中時 楊家鑫

加拿大外交部稱又有一名加拿大籍男子在大陸失聯。加拿大《環球郵報》披露，失聯的邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）與此前被拘留的康明凱二人彼此認識。斯帕弗原計劃於本周旅行到首爾，但他最終並未到達那裡。而斯帕弗經營一家「長白山文化交流」公司，宣稱在北韓內部有一個「廣泛的聯繫網路」，曾幫NBA球星羅德曼於2013年訪問北韓。

大陸《環球時報》引述加媒報導指出，該名失去聯絡的男子名叫邁克爾·斯帕弗，他經營著一家名為「長白山文化交流」的公司，他本人也因幫助前NBA球星羅德曼訪問北韓而聞名，在羅德曼的訪問活動中，他還見過北韓最高領導人金正恩。

報導稱，兩名熟悉斯帕弗和康明凱的人士透露，斯帕弗和康明凱二人彼此認識。而據另一位瞭解斯帕弗的人士透露，斯帕弗原計劃於本周旅行到首爾，但他最終並未到達那裡。他的公司此前剛剛將一些遊客和冰球運動員送往北韓。

「商業內幕」網站今年2月曾報導過斯帕弗，文章講的是「一個溫文爾雅的加拿大人如何與北韓高層成為朋友」，稱只有少數西方人能說他們定期受到北韓的歡迎，而斯帕弗似乎超越了這些少數。

報導稱，作為一個加拿大人，斯帕弗經營著一家提供北韓旅行服務的公司。他甚至說，自己與北韓政府的高層成員關係友好。在他公司網站上，也宣稱他在北韓內部有一個「廣泛的聯繫網路」，與北韓各地的「政府部門和組織有高層聯繫」。

報導還提到，雖然許多外媒被禁止進入北韓今年的閱兵式，但斯帕弗不知怎麼卻站在了最前面的中心位置，可以盡覽駛過的坦克和導彈。他當時還在推特上發了近距離現場視頻。

報導稱，2005年，斯帕弗在北韓首都平壤生活了6個月，在一所隸屬於加拿大非政府組織的學校擔任教師。他還在靠近北韓邊境的大陸城市延吉經營一所學校。自2005年以來，他曾多次進出北韓，能流利地說北韓方言。至於流利到什麼程度，據斯帕弗自己本人說，他有時打電話都能愚弄過別人。

(中時 )