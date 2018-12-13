《環時》社評：美國丟什麼先懷疑大陸 這心態得改

2018年12月13日 12:32 中時 李文輝

世界最大酒店集團萬豪國際日前遭駭客入侵，旗下喜達屋5億筆資料據稱被盜，洩露資訊涉及客戶姓名、電子郵件、護照號碼等。中共黨媒《環球時報》今社評指出，令人氣憤的是，美國媒體紛紛援引不具名「知情人士」的話稱，攻擊萬豪酒店的駭客可能是為大陸國家安全部工作，這是典型的莫須有指控。

社評指出，眾所周知，互聯網素來有發動攻擊易、防範難的老問題。大陸的總體互聯網技術水準低於美國，對網路的技術管控能力尤其不如美國，與此同時大陸還是受網路攻擊最多的國家之一。但因對攻擊者很難溯源，大陸又不願意挑起國際爭端，因此絕大多數情況下都忍了，未對受攻擊大喊大叫。

《環時》強調，大陸政府反對任何網路竊密行為的態度十分堅定，在社會層面，搞網路竊密也受到道德否定，大陸不存在透過網路技術手段「不偷白不偷」的輿論。尤其是，最近幾年不斷傳出美國指責大陸搞網路攻擊的報導，大陸社會普遍不相信大陸的駭客水準會這麼「厲害」，而且支援政府堅決打擊網路攻擊的態度。

社評指出，在陸美各項爭議中，相信大陸政府對打擊駭客最能接受，而且願意雷厲風行地採取行動。很多大陸人甚至不理解，華府為什麼會認為北京在應付他們，為什麼想得那樣壞？

《環時》建議，大陸肯定會在反網路攻擊方面積極回應美方要求，問題是美方也需更加豁達，不小心眼，要承認互聯網自身的複雜性，不是北京能幫華府消除。大陸必會加強管理，但美國人不能太敏感，覺得這個世界充滿「賊」，風吹一下衣服，都覺得有人在摸自己口袋。

社評希望，陸美能就網路安全問題達成高度共識，且產生基本信，尤其是美方，別總是草木皆兵。萬豪酒店的資料固然有價值，但如給很看重它們價值的機構排個隊，大陸國安部門肯定排在非常靠後位置。美國人八竿子打不著地直接懷疑大陸國安部門，這種警惕性歪七扭八、甚至古怪。奉勸美方調整心理。

(中時 )