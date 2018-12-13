國道車禍1女童2少年喪命　苗縣長議員慰問家屬

苗栗縣長徐耀昌（中）慰問車禍罹難者家屬，發放慰問金。（陳慶居攝）

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罹難少年外婆悲從中來，縣長徐耀昌上前安慰。（陳慶居攝）
縣議員謝文禓以小太禓關懷協會名義，致贈江姓少年2萬元急難救助金，希望協助暫度難關。（陳慶居攝）

國道中山高速公路苗栗銅鑼北上路段，9日清晨發生自小客車疑似不慎碰撞護欄後又與後方小貨車發生擦撞意外，釀成3死6輕重傷悲劇，1名2歲女童和2名少年失去寶貴年輕的生命，家人哀慟逾恆。縣長徐耀昌13日率同社會處長范陽添等人，前往禮儀社慰問家屬並發放急難救助金，另縣議員謝文禓成立的小太禓關懷協會，也發放2萬元救助金慰問江姓少年家屬。

本月9日清晨4點多，李姓男子無照駕駛自小客車，與友人到台中用餐、賞夜景後，在返回苗栗途經國1銅鑼段時發生這起重大車禍，16歲江姓少年和2歲向姓女童被拋出車外慘死，15歲徐姓少年送醫後不治，自小客車和小貨車另有6人輕重傷。由於李姓男子自己也受傷，目前還住院治療中，檢方將擇日傳訊他到案釐清事後原因和責任。

由於3名車禍罹難者都出自弱勢家庭，徐姓少年為養子，與江少年都是家中唯一男丁，而女童母親罹病無力工作，全賴外祖母打零工維持家計，家中籠罩愁雲慘霧。

江姓少年家原本列為中但收入戶，但他往生後資格可能被取消，他外婆還要同時照顧中風的丈夫和罹病的女兒，往後日子更難熬，縣長徐耀昌指示社會處科長邱芳全力協助3個家庭度過難關。

徐耀昌發放每戶1萬5000元慰問金，縣議員謝文禓也以小太禓關懷協會名義，先致贈江姓少年家屬2萬元急難救助金。

(中時 )

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