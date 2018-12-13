華爾街日報：大陸將修改《中國製造2025》

2018年12月13日 12:31 中時 李文輝

據《華爾街日報》報導，大陸開始著手起草一分草案，來修正原本的《中國製造2025計畫》，以給予外國公司更多的市場准入權。

《華爾街日報》引述消息人士的話說，新的計畫預計在明年初推出。它將弱化大陸主宰製造業和高科技領域的計畫，並允許外國公司更廣泛地進入大陸市場。

美國之音引述報導表示，如果得到大陸國家主席習近平的批准，那麼這項計畫將有助於外國公司獲得更多的市場准入，並可能說服美國川普政府中的一些人，北京正在朝市場經濟的方向做出改變。美中兩國必須要在3月1日之前的截止日期之前達成協議，以避免貿易戰火重新燃起。

報導指出，川普政府此前稱《中國製造2025計畫》是貿易保護主義，並多次對其進行抨擊。川普批評該計畫嚴重威脅公平貿易，並說這個計畫增加了大陸對本國企業的補助，並強制外國公司進行技術轉移。

與此同時，美中兩國的貿易代表正式開始接觸。川普總統和習近平主席達成一致，從12月1日起進行90天的貿易休戰。周二，大陸副總理劉鶴對美國財長穆努欽和貿易代表萊特海澤表示，大陸準備削減美國的進口汽車關稅，並增加對大豆和其他農產品的採購量。

報導稱，然而，美國方面希望把雙方貿易中的結構性問題的解決方案納入貿易協定，這包括《中國製造2025》和其他的產業政策。

(中時 )