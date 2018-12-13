台東林管處復育珍稀植物台灣穗花杉

2018年12月13日 12:52 中時 莊哲權

台東林管處在龍泉苗圃闢建溫室，成功復育珍貴稀有「台灣穗花杉」。（莊哲權攝）

台東林管處12日在龍泉苗圃辦理入口意象揭幕儀式 。（莊哲權攝）

大約2300萬年至530萬年前就存在的台灣特有種「台灣穗花杉」，堪稱是活化石植物，因為生育環境狹隘，野外族群面臨滅絕，台東林區管處理以溫室扦插培育3000株苗木，域外保種初步有成，日後將移往適當的野外，維持其族群之延續。

台東林管處在龍泉苗圃新建1棟溫室，裡面3000株以插扦方式，控溫、控溼成功復育的台灣原生種「台灣穗花杉」大有來頭，處長劉瓊蓮表示，台灣穗花杉是中新世紀起就存在台灣的冰河孓遺植物，為文資法公告珍貴稀有植物之一種。

台灣穗花杉產於台灣南部之大漢山及姑仔崙山一帶，分布於海拔1100~1500公尺左右，性喜潮溼溫暖之山坡及谷地，數量稀少，分布地方僅限縮在陵線上，生育範圍非常狹隘，目前在達仁鄉內設有大武台灣穗花杉自然保留區。

她說，台灣穗花杉雖無滅絕之虞，但是種子結實率很低，種子又會被鳥取食，採到的種子很少，所以要用扦插方式繁殖後代，現已委託專家完成培育，育成的苗木經過健化後提供域外的保育。

另外，台東林管處昨天也為龍泉苗圃入口意象舉辦揭幕儀式， 劉瓊蓮說，有20年歷史的龍泉苗圃是林管處永久苗圃，定位為培育台灣重要珍稀樹種苗木，及提供林業育苗環境教育場域，肩負台灣森林資源多樣性的使命。

(中時 )