張希擔任吉林大學校長

2018年12月13日 12:46 旺報 林永富

吉林大學13日召開幹部大會，會上宣布張希任吉林大學校長。

公開資料顯示，張希1965年出生，湖南長沙人。教授，理學博士。吉林大學化學系分析化學理學學士學位、高分子化學與物理理學碩士學位。曾前往德國Mainz大學有機化學所學習。1992年12月，獲得高分子化學與物理專業理學博士學位後留在吉林大學任教，先後擔任講師、教授、博士生導師。

1993年1月，進入超硬材料國家重點實驗室工作。1994年，入選國家教委優秀跨世紀人才計畫。同年獲得霍英東青年基金。1997年5月，擔任超分子結構與材料國家重點實驗室主任。同年獲得國家傑出青年科學基金資助。同年入選國家人事部「百千萬人才工程」。

1999年3月，受聘為大陸教育部長江學者獎勵計畫特聘教授。2004年，進入清華大學化學系工作，擔任教授、博士生導師。2007年，當選為中國科學院院士，隸屬於化學部。2008年，擔任清華大學化學系主任。2013年，擔任清華大學理學院院長。

2014年7月，擔任國家自然科學基金委員會化學部主任。2016年10月，獲得何梁何利基金獎科學與技術進步獎。同年當選美國化學會會士。

2018年2月，被任命為第八屆國家自然科學基金委員會副主任。

(旺報 )