金馬影帝曾被名導拒用　王冠雄35歲息影震撼影壇

2018年12月13日 12:51 中時 林淑娟

王冠雄夫婦接受哈遠儀主播專訪。（中視）

王冠雄影壇傳奇 三年翻身成影帝《改變起點》精彩預告│中視新聞20181215

提到影壇傳奇，不得不想到當年才35歲，就投下息影震撼彈的金馬影帝王冠雄。從影紀錄短短12年，王冠雄拍了一百多部賣座電影。日前他在中視《改變的起點》節目中，提起曾被知名導演以「沒票房」理由拒絕錄用，打擊實在很大，但他苦磨三年，終於翻身一舉拿下金馬影帝!他並以「八字箴言」揭秘拍片電影大賣法則。

離開演藝圈的王冠雄，後來從事大腦開發研究幫助自閉兒，他提到創立初期經常被嘲諷「這次是在扮演醫生嗎?」、「你不是拍電影嗎? 你怎麼懂」，但他強調從不後悔棄影轉行。

王冠雄是70年代家喻戶曉的亞洲影壇巨星，他演出第一部片《潮州大兄》就受到矚目，但剛出道的他雖有製片人力挺，卻遭到當時已是知名導演蔡揚名拒絕錄用，讓他打擊很大，王冠雄說：蔡揚名就直接這樣當面講，他說「王冠雄，我很欣賞你，你條件也不錯，可是我不知道你的觀眾在哪裡。可是現在我不用你不行，不用你大家會吵翻了，沒有辦法拍了」。

王冠雄回憶當年拍戲辛酸，接戲猶如吃其他演員不要的剩飯，沒得挑選，但他仍努力接戲、苦磨三年終於翻轉成功，後來王冠雄還以《茉莉花》一片一舉拿下金馬獎影帝。後來陸續跟楊惠姍、林青霞、張艾嘉等知名女星搭檔拍了一百多部電影且部部賣座，他也現場揭秘電影大賣八字箴言「男的要放、女的要蕩」，「這種電影一定賣錢，就是如此」。

令影迷跟影壇震撼的是，王冠雄竟然在35歲、事業如日中天時，毅然宣布退出演藝圈，王冠雄後來和太太姜文淑移民美國，過著歸隱山林的生活。後來為了幫助自閉症兒童找到未來，他長期投入大腦開發研究計畫。對於棄影從醫，剛開始他也常遭質疑及嘲諷，最常聽到就是「你不是在拍電影嗎？你怎麼懂？你看嘛，這次扮演醫生跑到我們這裡來了。」但他投入全部精力天天跟醫療團隊開會、研究，終於讓自閉孩童的家長看見孩子的進步，甚至連特殊教育老師都對他改變態度了。

被問到跟太太的婚姻時，他鐵漢瞬間轉柔情，「我覺得她是我這輩子唯一真心感激的女人」。王冠雄回憶當年在美國照顧病重母親時，他跟太太兩個人在醫院，是從早到晚24小時輪流照顧，但她從來沒抱怨過，「我們開了一部車，放在醫院停車場，輪流在上面睡」、「照顧母親四年中間的過程，她也學會怎麼去裝胃管、怎麼去導尿 怎麼去抽痰、什麼都會」。訪問內容將在本週六下午2點中視《改變的起點》播出。

(中時 )