驗票輸更多 丁守中：證據有助選舉無效官司攻防

2018年12月13日 12:58 中時 楊佳穎 、 陳君瑋

國民黨台北市長候選人丁守中。（陳君瑋攝）

台北地院公布台北市長選舉驗票結果，國民黨市長候選人丁守中出面回應，指投票存在許多非法領票情形，對於他的選票影響很大。（陳君瑋攝）

台北市長選舉驗票結果今出爐，台北地院公佈丁守中得票數為57萬7096票、現任台北市長柯文哲得票58萬0663票，兩人相差3567票，比起11月24日開出票數兩人差距有些微增加。對此，丁守中隨即在黨中央召開記者會表示，結果與原本預期的沒什麼差別，但確定了相關嚴重事實，都已經存證，將留待接下來打選舉無效官司時作為攻防證據，「確實有很大幫助」。

丁守中指出，選後接到許多民眾檢舉，指稱有非法領票情形，但法院今日報告驗票數字時，這些票都已經投下去，驗不出相關結果。他進一步指出，在驗選舉人名冊時，確定了一個非常嚴重的事實，有太多人蓋手印領票，卻沒監察員、選監人員蓋兩個印章驗證，也有很多人用英文、綽號簽名，甚至有同樣印章有重複領票情形，或是去領票時發現票已被領走，以及選票沒完全彌封、蓋封章等。

丁守中表示，相關事實法官已存證，留待接下來打官司作為攻防證據，明確印證了在這次投票過程中，存在許多非法領票情形，對選票影響非常大，遠超過選票輸贏數字；而花了龐大經費驗票、請律師，就是要求取這些證據，也完全印證選民陳情指涉的事實。

律師葉慶元也說，原本丁守中第一時間希望提選舉無效訴訟，重新計票只是一個過程，且發現1800多張爭議票，並傳出部分投開票所有票數不實狀況，都證明選務辦理有重大瑕疵。另外，北市選委會未依中選會指示，在下午4時投票截止後派人員站在隊伍最後方，確保4點後到場的選民不能投票，讓選民邊看開票邊等投票，相關作為對投票的影響可明確構成選舉無效、當選無效訴訟。

他也說，重新計票過程，證明柯市府主導的選務有重大違法瑕疵，至於效果是否足以達到重新選舉門檻，交由法院做後續判斷。

律師莫詒文則說，除了選舉名冊蓋手印爭議外，另一個重點在於至今尚未開封的計票紙，內容與報告單究竟是否一致，這些將來在法庭上都必須揭露，「若與報告單不一致，將來恐怕還會引起更多違法爭議」。他還說，現在公佈計票、爭議票只是一部分，後面更重大的階段才正要展開，「一再強調，選舉無效之訴才是本件最重要的核心。」

(中時 )