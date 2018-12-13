大元挺圓滾孕肚趴趴走　被劉書宏當成沙包狂揍

2018年12月13日 12:51 中時 林淑娟

大元劇中即將生產。（TVBS）

大元在TVBS 《初戀的情人》中和劉書宏奉子成婚，她算是比較好命的「孕婦」，服裝師特地選用較輕的抱枕幫忙做「假肚子」，她只需要生產當天塞進衣服就好，不需要長時間戴著它趴趴走，而劉書宏看到她的圓滾滾孕肚還是忍不住出拳，徹底將她當成「沙包」發洩。

《初戀的情人》自12月23日起、每周日晚間8點即將推出「初戀周末版」，讓觀眾放假在家也能持續欣賞。大元近期扮起孕婦毫無違和感，圓滾滾大肚子特別吸睛，她表示：「其實裡面是一個抱枕，拍攝了那麼久，只有真的要生產時才戴著假肚子，感覺自己真的變孕婦了！」

結婚生子是大元一直以來的夢想，這次因為拍《初戀的情人》戴上假孕肚，她覺得自己像是真的懷孕，「我站著、坐下都會像孕婦一樣撐著腰，經紀人就說『妳有事嗎』。」劉書宏在拍戲空檔偶爾會捉弄大元，看到她挺著孕肚也不留情，「我叫他摸看看肚子，因為材質很舒服，但是他把我肚子當沙包狂揍，很傻眼。」

她自拍一系列的孕婦照分享到私人臉書，「因為我私下真的是很想當媽，結果大家都在下面留言勸我不要，請我先好好工作。」雖然只是在拍戲，但透過醫院玻璃窗看到許多新生兒，大元還是深受感動，「因為嬰兒上面的牌子也改成『方佩慈之子』，所以瞬間覺得就是我的小孩。」

大元當天下了戲還是繼續黏著玻璃前，用心觀察新生兒的一舉一動，「眼睛眨了一下我都會好在意，覺得超可愛，捨不離開現場。」她待到探望時間都過了才肯離開，再三讚嘆孕育新生命的過程實在太奇妙。

(中時 )