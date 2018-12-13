NBA》保住四巨頭有望？勇士願給格林4年頂薪

2018年12月13日 12:44 中時電子報 黃及人

勇士「四巨頭」柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林的豪華陣容，越來越有機會保住了嗎？《舊金山紀事報》13日報導，只要格林保持出色出賽狀態，勇士考慮無視豪華稅負荷，直接開給格林3到4年的頂薪合約留人！

儘管格林的合約要到2020年夏天才到期，可是勇士明年夏天勢必全力慰留杜蘭特與克雷湯普生，如果成功的話，想要2020年續留格林的難度很高，屆時格林也將滿30歲，能不能續留勇士，就要看他的狀態是否出現激烈下滑。

因為根據《ESPN》最近研究，一旦球員年齡過了30大關，狀態往往就會逐年下滑，尤其是身材較矮球員，以格林的樣板球員班華勒斯來說，華勒斯雖獲4次年度防守球員，卻從33歲開始表現大幅下滑，甚至快速淡出NBA戰場。

所以就算格林本季再獲年度防守球員，或是選進全明星賽，就有資格在2020年要求5年2.26億美元的頂薪續約，勇士卻不願意冒險，只會給他3到4年的頂薪合約，假如屆時雙方談不攏，勇士才會考慮把格林拱手讓人。

格林本季場均6.9分、7.7籃板及7.2助攻，雖然得分持續下滑，但他在組織進攻與防守效率表現仍然優異，更別忘記他是勇士最近4年奪下3冠的主要功臣之一，勇士到底會不會留住四巨頭？接下來兩年將充滿很多變數。

(中時電子報)