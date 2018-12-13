立院審前瞻二期預算 高捷系統凍結10％

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立法院財政委員會今審查前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，今天進入外界關注的交通部主管軌道建設部分，朝野立委光是在「都市推動捷運」就討論近兩小時，最後決議98億221萬7千元的預算，凍結10%，交通部須提出書面報告及高雄捷運延伸至屏東的評估報告後始得動支。

立院財委會排定昨天及今天兩天審查前瞻二期預算，國民黨立委賴士葆針對台鐵局下，高鐵台鐵連結成網，編列11億9050萬，供台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，因目前大選後地方首長更換，建議本項經費全數保留，待與新任首長報告確認後，再檢討解凍。

經朝野討論後，賴士葆同意僅凍結10%，但要求交通部須向立法院提出專案報告。交通部代理部長王國材回應，「如果新任市長都同意，還要報告什麼？」賴士葆堅持要專案報告，引起民進黨立委莊瑞雄不滿，直言「賴士葆都隨便喊，麥採小伊（台語：不要理他）。」

莊瑞雄這番話也讓賴士葆動怒，引發兩人口角，莊瑞雄要賴士葆「不要自己要不到就來刪我屏東的預算」，賴反擊「還沒審到屏東」，莊回「不然你就全凍啊！根本亂寫。」會議主席王榮璋介入調停後，賴士葆同意預算凍結10%，但交通部要與新任首長溝通，並在書面報告中寫明溝通過程。

朝野立委隨後討論軌道建設中「都市推動捷運」部分，國民黨立委黃昭順提案凍結20%，時代力量立委徐永明針對高雄捷運黃線、台中捷運藍線則提案全數凍結。不過新北市立委蘇巧慧、吳琪銘、羅明才及高雄市立委李昆澤都認為捷運建設已在進行，且皆為民眾期盼，不應刪減或凍結預算。

徐永明指出，高雄捷運、台中捷運因地方政府相關可行性評估報告尚未經交通部核可，導致第一期預算執行率為0%，成效與進度明顯不彰，因此提案凍結100%。莊瑞雄則提出，前瞻一期預算編列五千萬規劃高捷延伸屏東，但本期預算竟未列入高雄捷運延伸屏東相關規劃，因此提案將都市推動捷運預算全數凍結。

由於朝野對是否凍結預算、凍結多少始終沒有共識，光討論本節預算就花費超過一個半小時，最後會議主席王榮璋裁示，軌道建設第二節「都市推動捷運」編列98億221萬7千元，凍結10％，待交通部提書面報告，且其中須包含高捷延伸屏東的評估報告後才能動支。

(中時 )

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