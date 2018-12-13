國民黨團：修法開罰假新聞 蔡政府狗急跳牆

國民黨立委李彥秀（左起）、書記長曾銘宗、總召江啟臣、副書記長許毓仁、立委李彥秀13日舉行「修法開罰假新聞，蔡政府狗急跳牆」記者會。（姚志平攝）

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國民黨立法院黨團12日召開記者會，痛斥行政院藉由「打假」之名，行箝制「言論自由」、「新聞自由」之實，國民黨團將全力杯葛、封殺所謂的「數位通訊傳播法」修正草案，並要求「先公聽，再修法」，呼籲蔡政府三思而後行。

民進黨政府在九合一敗選之後，檢討敗選原因歸咎於「假消息」、「假新聞」，因此由行政院祭出一整套逾十項法案的修法，將修正「數位通訊傳播法」，增列政府主管機關或檢舉人若發現有人在社群網站散播不實訊息，可要求社群平台業者進行事實查核，經查證屬實，業者須在24小時內將假訊息下架，否則將處以罰鍰。

黨團副書記長許毓仁表示，國民黨團並不反對查察假新聞、假消息，而是蔡政府的作法，已經箝制了新聞自由、言論自由的範疇，甚至還找了多家社群網路平台業者喝咖啡，以「打擊假訊息」之名，要求業者背書、同意修正後的的「數位通訊傳播法」草案。更誇張的是，根據修法內容，還要求平台業者在接獲政府通知訊息有不實「嫌疑」時，可動輒命令平台進行下架或其他處置，社群平台若不聽命行事，就可能被處高額罰鍰，甚至可能高達前一年銷售額的10%。

許毓仁指出，「數位通訊傳播法」草案還強制業者揭露IP位置、每年提出檢舉處理報告等義務，還可能因使用者的行為負懲罰性損害賠償的責任，種種不合理的過重負擔，政府是想逼退社群媒體，讓平台業者退出台灣嗎？許毓仁痛斥行政院發言人在昨日強辯，指稱草案內容符合「馬尼拉中介者責任原則」，事實上根本不是如此，反而凸顯倘若「數位通訊傳播法」通過後，台灣將成為國際笑話，摧毀長久以來所建立的網路、言論和新聞自由。

黨團總召江啟臣指出，亞洲互聯網聯盟（AIC）在12日發出公開信給行政院長賴清德，要求行政院撤回數位通訊傳播法草案，重新審議。行政院在推出草案之前，並未邀集業者充分有效、實質的溝通，貿然推出草案，這將危及我們好不容易建立起來的言論、新聞自由的價值。同時，草案中要求一個不具司法判定權限的平台，去進行審查，將會造成訴訟不斷、爭議不斷的亂象，甚至有利政府控制輿論、掌握輿論，這將會讓台灣自豪的民主自由，一夕之間倒退50年，因此要求行政院「先公聽、再修法」，做好「溝通、溝通、再溝通」，也呼籲民進黨團務必三思而後行。

黨團書記長曾銘宗表示，根據「數位通訊傳播法」草案第19條之1規定，平台業者發現有「之嫌者」，應於24小時內下架其內容，問題在於平台業者如何判定甚麼是假新聞？假消息？如果有人在LINE群組寫稱某檔股票業績良好，有機會上漲，這是否違反《證交法》第155條？誰來認定？如何認定？行政機關根本沒有能力來認定，遑論平台業者，最後還是要回到法院來論處，因此正告行政院、民進黨團，此法根本不可能執行，國民黨團全力反對。

立委李彥秀表示，打擊假消息若從平台或內容下手，容易成為極權統治工具，且判斷真假的成本過高，由單一權責單位或平台判斷訊息真偽，幾乎不可能。現在把假消息、假新聞的責任推給社群平台來承擔，政府部門有許多前端管道和自己的平台可以即時澄清、說明施政內容，結果卻讓媒體平台業者承擔責任，難道民進黨政府要回到威權時代嗎？過去堅持的言論自由核心價值又何在？

(中時 )

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