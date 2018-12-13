唱到一半扔內衣！袁婭維「中空」完成音樂會

2018年12月13日 12:59 中時 尤嬿妮

袁婭維昨在北京舉辦生日音樂會。（華納提供）

袁婭維昨在北京舉辦生日音樂會。（華納提供）

袁婭維昨在北京舉辦生日音樂會。（華納提供）

袁婭維昨在北京舉辦生日音樂會。（華納提供）

袁婭維（TIA）12日在北京舉辦「自然而然」生日音樂會，近500位歌迷到場慶祝她33歲生日；昨晚演出進行一半，她獻唱〈Just My Luck〉時，趁間奏無預警衝下台，約隔10秒才重返舞台，事後聊起此事， TIA大方表示自己當時到後台脫掉內衣，「我扔了點東西，把內衣、NuBra（隱形胸罩）拔掉了，你知道為什麼嗎！因為我不喜歡穿內衣，但我衣服裡還有件背心（所以不會激凸）」，在「中空」狀態下完成音樂會。

她昨穿二截式黑色運動風服裝，露出纖腰、腹肌相當性感，兩個表妹及3歲小姪女到場支持，爸媽則全程看直播力挺；TIA接連飆唱〈Lucky Rain〉、〈消失的愛人〉等高難度歌曲，透露演出前雖彩排二次，正式上場仍緊張，開唱前還刻意禁口，「我只要一吃飯肚子就漲起來，所以不敢吃」。

袁婭維原為樂隊主唱，曾為張靚穎、馬天宇等歌手做幕後和音及編唱，2012年參加浙江衛視《中國好聲音》獲劉歡組4強、全國16強，2014年以首張專輯《T.I.A.》出道；音樂會上，單身近4年的TIA感性表示：「10多歲就一個人到北京，在外面工作打拚了很多年，習慣了也享受獨自（一人）的狀態，（生日）是可以讓我沈思的一天。」

特別的是，她昨邀曾於《中國好聲音》中，以王菲的〈催眠〉，引發節目導師庾澄慶及李健「搶人」的鄭偉杰擔任嘉賓，同為單身的兩人在台上互動曖昧，男方還為她戴上事前準備的生日頭飾，TIA笑回：「沒有啦，在音樂上我很認可他，都是好朋友。」否認兩人來電。

(中時 )