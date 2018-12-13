陽明大學獲邀未來科技展　科研聚焦高齡醫學

2018年12月13日 13:02 旺報 李侑珊

由科技部主辦的「2018未來科技展 Future Tech」13日起登場，國內各大學前往設攤展示科研成果，陽明大學則以高齡醫學為主題，利用雷射與光纖，研發出直徑只有0.49公釐的可攜式內視鏡，未來醫師只要一只皮箱，就可以到宅替病患進行內視鏡檢查。

有別於傳統直徑大於2公釐的內視鏡，陽明大學生醫光電研究所教授高甫仁，利用RGB半導體雷射，結合1萬根影像光纖，成功開發出超細口徑，方便可攜的內視鏡系統，直徑只有0.49公釐，可以進一步縮小手術傷口、降低病患疼痛與感染風險，並方便診斷。預期這款超細內視鏡可以用於膽道、乳腺、血管內壁等特殊診斷。

除了雷射光纖，陽明大學展示科研項目包含糖尿病血管病變新藥、智慧型暈眩平衡與跌倒評估平台、低強度脈衝式超音波頭盔以及快速檢測食品安全方法。

MIP-1β是免疫細胞分泌的蛋白，過去科學家不清楚MIP-1β的角色，陽明大學藥理學研究所教授陳肇文研究發現，糖尿病患者、冠狀動脈硬化疾病以及70歲以上高齡長者，體內的MIP-1β都過度表現，因抑制MIP-1β成為當務之急。

陳肇文研究團隊研發的MIP-1β抑制劑，在糖尿病患者的內皮祖細胞以及糖尿病小鼠模型中，可以改善內皮祖細胞功能、幫助血管新生、保護胰臟及降低血糖，MIP-1β抑制劑未來可望成為一種全新的治療方法。

此外，陽明大學醫學系教授高崇蘭的研發團隊，研發出「智慧型暈眩平衡與跌倒評估平台」，平台搭載電腦螢幕、攝影機及超音波。病患只需注視螢幕，同時隨著平台行走，設備可以動態性的測量病患的軀幹穩定、步態平衡以及動態視覺精準度。過去暈眩病患復健都是在跑步機上進行，這台儀器可以帶領病患在平地上行走，達到協助病患復健的目的，未來也有機會發展成陪伴型的機器人。

陽明大學生物醫學影像暨放射科學系教授楊逢羿，研發的「低強度脈衝式超音波頭盔」，透過頭盔發射出的超音波，經由太陽穴刺激腦部，增加內生性的神經滋養因子活化腦細胞，達到預防或緩解失智症。

陽明大學食品安全及健康風險評估研究所教授楊登傑，與中國醫藥大學教授江舟峰、徐國強組成的跨校團隊，開發出30分鐘內可完成多樣食品基質中多環芳香族碳氫化合物(PAHs)的萃取方法，並利用高效液相層析配合螢光和紫外光檢測器，可以在18分鐘內完成16種PAHs的快速測定法，是目前所知全世界最快速的方法。

(旺報 )