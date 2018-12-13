吳宗憲明年518攻雄蛋 放話邀韓國瑜來聽

2018年12月13日 13:12 中時 蔡琛儀

中天新聞 吳宗憲攻蛋

「綜藝天王」吳宗憲今年7月首度在台北小巨蛋完成了兩場萬人演唱會，身為南部人的他，一直沒有忘記自己的承諾，終於正式宣告將在明年5月18日在高雄巨蛋開唱，向來萬梗齊發的他，還放話：「必要的時候，我也會邀請韓國瑜市長來聽我的演唱會！」

吳宗憲一直十分關注時事，他也表示：「我想在演唱會當晚，韓國瑜〈夜襲〉這首歌肯定要唱一下了，然後陳其邁的〈紅豆〉也應該適時的出現，台灣真的要藍綠大和解了呀！」

即將回到故鄉開唱，吳宗憲十分開心，他回想起自己童年幾乎寒暑假都是在阿嬤家度過的，高雄就是自己的故鄉，「我肯定要回來的呀！如果可以的話，我希望可以連唱三場！」

不過會不會擔心高雄的票房？他開玩笑說：「講實在話，在台北能夠有那麼好的成績，在高雄我就更不擔心了！因為，在高雄我單單親戚應該就有2000多人吧！我一定要讓每一個來聽完演唱會的人，都能夠永遠記住～這一個超級美好的夜晚。」不過吳宗憲坦言還是有些近鄉情怯。

當時小巨蛋有超過30位的綜藝好友一起登台高唱〈有夢你會紅〉，還喊出「諧星登上小巨蛋」口號，吳宗憲說這次會把事情搞得更大，計畫邀請全台灣經常在節目裡面出現的諧星們，一起來高雄，更撂下狠話：「這個夜晚就是要立下一個高雄演唱會的『吳宗憲障礙』。」

(中時 )