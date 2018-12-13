墾丁飯店面臨經營赤字？ 墾丁福華：沒有虧損！

2018年12月13日 13:35 中時 謝佳潾

自觀光局推出「前進宜花東高屏暖冬遊補助」後，觀光業者無不期待能藉此起死回生，不料卻傳出墾丁飯店業者面臨最慘的一年，大家都出現赤字窘境，但墾丁福華總經理張積光出面喊話，強調「沒有虧損」且業績還在暖冬挹注下增長2成。

張積光指出，就墾丁地區每家飯店業者的營收來看，今年確實是歷年來最差的，以墾丁福華來說，與最好的那一年比，大概差了5、6000萬，但也算還不錯，且絕對沒有赤字也無虧損，只是賺得比較少。

「今年大家確實比較辛苦，但已漸漸回溫。」他說，在營收不好及人事等成本提高的狀況下，業者真的經營得比較辛苦，不過在 「前進宜花東高屏暖冬遊補助」推出後，有很明顯的幫助，至今大家的業績都成長1至2成以上，且還包括民宿業。

他強調，這段時間「暖冬」確實給墾丁的觀光業者很多「維他命」，讓大家更茁壯，且是連帶相關行業都受益良多，如高雄蔬果業者之前因覺得無經濟效益、而不太願意送貨下來，但這一兩個月來都頻頻南下，可見生鮮、蔬菜、水果等行業都帶動起來。

為此，他希望觀光局也能將「暖冬」擴及其他觀光產業也不好的縣市，讓大家一起把產業帶起來，同時建議政府持續推出相關帶動國內觀光旅遊的案子，而也建議業者要提出對策，與政府合作把觀光產業做得更好。

(中時 )