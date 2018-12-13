NBA》全美搜尋次數最多運動員並非詹皇 而是TT！

2018年12月13日 13:15 中時電子報 黃及人

《Google》公布2018年全美地區搜尋次數最多的職業運動員榜單，結果跌破外界眼鏡，因為第1名竟然不是跳槽湖人的「小皇帝」詹姆斯，而是他的前騎士隊友「TT」崔斯坦湯普生，連帶讓騎士成為全美搜尋次數最多的職業球隊！

NBA球員只有兩人擠進全美搜尋次數最多的運動員榜單前10，分別是第1的崔斯坦湯普生，以及第6的里歐納德，詹姆斯連擠進前10都沒有，可見崔斯坦湯普生引發美國人多大的搜尋興趣或意願，儘管都是負面與偷腥新聞居多。

因為崔斯坦湯普生今年爆發膽敢瞞著自己社交名人女友柯勒卡戴珊，在球季期間偷帶女人回到飯店偷吃，甚至經常前往夜店尋歡，完全不管柯勒卡戴珊有孕在身，更讓外界好奇的是，柯勒卡戴珊竟然選擇原諒湯普生，兩人至今並未分手。

至於里歐納德可以排在第6，主因是他今年初跟馬刺上演各說各話戲碼，甚至最後變成強行出走的鬧劇，最後他也如願跳槽暴龍，更在本季帶領暴龍打出東區第1戰績，這種狂灑狗血的鬧劇，當然會讓里歐納德比詹姆斯更具話題。

今年全美搜尋次數最多職業球隊依序為：克里夫蘭騎士、波士頓紅襪、費城老鷹、紐約洋基、洛杉磯道奇、洛杉磯湖人、波士頓塞爾提克、克里夫蘭布朗、芝加哥熊隊與密爾瓦基釀酒人，看到這份榜單，騎士高層內心勢必百感交集。

(中時電子報)