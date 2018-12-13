台灣夜市又登上BBC！臭豆腐成為另類焦點

眾所皆知夜市文化已經成為台灣的特色之一。(圖/達志影像)

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中時電子報

當全世界吃完晚餐準備休息時，台灣人的胃正蠢蠢欲動，眾所皆知夜市文化已經成為台灣的特色之一，英國廣播公司（BBC）也報導，各式美食尤其是讓外國人望之卻步的臭豆腐，其獨特誘人之處，並深入淺出地說明了台灣夜市文化。

住在台灣的外國記者Leslie Nguyen-Okwuu表示，台灣常年充滿了深夜小吃，如果說紐約是一個從不睡覺的城市，那麼台灣必定是一個永遠不會吃飽的島嶼，雖然大多數國家每天只吃三餐，但是台灣經常有第四頓，也就是消夜。這意味著世界上其他地區的人們在用完晚餐後正準備休息，但台灣民眾這時才正準備展開他們的「深夜儀式」。消夜已經成為台灣主流文化根深蒂固的一部分。台灣是有著多元文化的國家，由於曾被荷蘭、西班牙、日本所殖民，因此在台灣幾乎可以找到來自世界各地的美食。

據Leslie Nguyen-Okwu形容，夜市裡面有新鮮壓榨的甘蔗汁，蚵仔煎、炸牛排、珍珠奶茶和豬肉香腸，顧客們邊看邊流著口水。其中他還介紹探寧夏夜市「里長伯」臭豆腐攤，她將招牌臭豆腐描述為「放在醃製蔬菜上的油炸發酵豆腐」。台灣的夜市文化在1950年代開始發展，人們利用這種蓬勃的夜間經濟來賺更多錢，改善他們的生活。對於台灣人，夜市變成生活樂趣的一部分。

(中時電子報)

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